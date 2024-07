Cubarsí reconoce que le cuesta hablar en castellano por hacerlo siempre en catalán: «Voy practicando»

Pau Cubarsí, defensa del Barcelona y la selección española de fútbol masculino que disputa los Juegos Olímpicos, ha reconocido que le cuesta hablar en castellano porque «he hablado toda la vida en catalán». Preguntado por como afronta las entrevistas ante los medios de comunicación tan joven y tras una irrupción tan mediática en la pasada temporada con el Barça, el futbolista catalán expresó que cuando esas entrevistas se hacen en castellano «se me complican bastante».

En un programa organizado por la Federación Española de Fútbol previa al inicio de la competición de fútbol masculino en los Juegos Olímpicos, que ha arrancado este miércoles, Pau Cubarsí fue entrevistado junto a Eric García y Arnau Tenas, otros dos futbolistas catalanes en la selección que han ido con el equipo olímpico a París.

«Cuando es entrevista en castellano se me complica bastante porque he hablado toda la vida en catalán, pero voy practicando y ya me sale un poquito más solo, más fluido», reconoció Pau Cubarsí ante los micros de la Federación Española. Después, con risas, el joven defensa del Barcelona, que sólo tiene 17 años, añadió que Arnau Tenas, el portero de esta España olímpica y también catalán, le pasaba lo mismo.

«Arnau no sabe hablar castellano tampoco y me criticaba a mí», dijo Cubarsí de un Arnau Tenas, actual portero del PSG y canterano del Barcelona, que se puso en ese momento a hablar en francés, idioma que domina y que ahora le servirá en Francia para estos Juegos Olímpicos como «traductor».

Cubarsí, una de las revelaciones del Barça en la temporada pasada, llegó a estar en la primera convocatoria de Luis de la Fuente para la Eurocopa, pero el seleccionador español acabó quitándole de la lista definitiva que viajó a Alemania. Ese descarte para la Eurocopa no impidió para que Santi Denia, entrenador de la sub-21 y en este caso de la selección olímpica (que a nivel oficial es sub-23), le llamara para estos Juegos Olímpicos.

Además, Denia le dio la titularidad a Cubarsí en el primer partido de España en los Juegos Olímpicos, el de este miércoles ante Uzbekistán en el Parque de los Príncipes. Pero el seleccionador acabó cargándose al futbolista del Barça al descanso y mandándole al banquillo tras una mala primera mitad en la que cualquier jugador uzbeko superó a Cubarsí, que vio una cartulina amarilla en el minuto 7 y provocó el penalti en el tiempo de descuento por el que Uzbekistán sorprendió a España y empató ese encuentro.

Pau Cubarsí viene de unos meses de explosión en el fútbol español e internacional que le han convertido en un baluarte de la selección española y, por supuesto, de su club, el Fútbol Club Barcelona, con el que jugó partidos importantes el pasado curso futbolístico. Aún es menor de edad, pero Cubarsí se ha adaptado a la perfección al fútbol de élite, en el que se espera que esté muchos años. Es una de las esperanzas del conjunto azulgrana, necesitado de gente de cantera que pueda levantar el difícil momento que vive a nivel deportivo.