España ya sobrepasa el umbral epidémico, con un claro predominio de la gripe A y un incremento sostenido tanto de los casos diagnosticados como de los ingresos hospitalarios, según los últimos datos correspondientes a la semana 49 de la temporada 2025-2026.

Así lo advierte el vicepresidente de SEMES, Javier Millán, quien señala que “en la última semana prácticamente se ha duplicado la tasa de infecciones por virus respiratorios, situándose ya a nivel nacional en torno a los 700 casos por cada 100.000 habitantes, y superando los 1.000 casos en muchas comunidades autónomas”.

En este sentido, los informes autonómicos confirman una tendencia claramente ascendente, con incidencias muy elevadas de infecciones respiratorias agudas (IRAs) y un impacto creciente en los servicios de urgencias y hospitalización, especialmente en población pediátrica, bebés menores de un año y personas mayores de 75-80 años.

De hecho, en algunos territorios, el número de casos diagnosticados ha aumentado más de un 8% respecto a la semana anterior. Paralelamente, los ingresos hospitalarios se han incrementado por encima del 50%, superando ya los máximos registrados en toda la temporada pasada. El Dr. Millán subraya que el aumento de las hospitalizaciones se centra especialmente en personas vulnerables: «cada vez son más los pacientes que requieren ingreso hospitalario por complicaciones, sobre todo mayores de 65 años con comorbilidades como enfermedades cardiovasculares, respiratorias crónicas, procesos oncohematológicos o situaciones de inmunodepresión».

En cuanto a la distribución de los virus respiratorios, el vicepresidente de SEMES destaca que entre el 60% y el 70% de los casos corresponden a gripe A, con predominio de la variante H3N2 clado K, «que parece tener una mayor velocidad de transmisión», mientras que la covid y el virus respiratorio sincitial mantienen una circulación mucho menor.

Por comunidades

GALICIA: la actividad gripal ha alcanzado ya un nivel medio de intensidad, con un aumento muy significativo de la demanda asistencial. La tasa de consultas por gripe se incrementó un 46,2%, hasta situarse en 122 consultas por 100.000 habitantes, duplicando prácticamente el crecimiento registrado la semana anterior. El aumento se observó en todos los grupos de edad, destacando el grupo de 5 a 19 años, con un incremento del 58,8%, aunque también creció de forma relevante en menores de 4 años y en población adulta. En el ámbito hospitalario, los ingresos por gripe aumentaron un 20%, con 332 personas hospitalizadas en una sola semana y un total acumulado de 1.675 ingresos esta temporada. El mayor impacto se registró en personas de + 80 años.

NAVARRA: El informe correspondiente a la semana 50 apunta a una fase de estabilización de la actividad gripal, con una incidencia de síndromes gripales de 330 casos por 100.000 habitantes. Aunque se observa un aumento en los mayores de 15 años, las tasas más elevadas continúan registrándose en población infantil, especialmente en los grupos de 0 a 4 años (756 casos por 100.000) y de 5 a 14 años (562). El descenso global de la incidencia se explica principalmente por la reducción del 43% en el grupo de 5 a 14 años respecto a la semana anterior. Se han confirmado 162 casos de gripe por PCR, mayoritariamente gripe A(H3N2), y se han contabilizado 115 ingresos hospitalarios. La circulación de otros virus respiratorios se mantiene limitada, con pocos casos de COVID-19 y presencia moderada de VRS, principalmente en población pediátrica.

ANDALUCÍA: se confirma la entrada en fase epidémica, con una tasa de incidencia de IRAs de 411,3 casos por 100.000 habitantes, superando el umbral basal de la temporada. La mayor incidencia se observa en menores de 1 año, seguida del grupo de 1 a 4 años, y con una afectación superior en mujeres. La tasa de síndrome gripal aumentó de forma muy marcada hasta 33,5 casos por 100.000 habitantes, triplicando la registrada la semana previa. La positividad para gripe se elevó hasta el 46,2%, frente al 17,9% de la semana anterior, mientras que COVID-19 y VRS se mantienen en niveles bajos. En hospitales, la tasa de IRAG alcanzó los 9,4 casos por 100.000 habitantes, con mayor impacto en menores de 1 año y mayores de 80, y un aumento claro de la hospitalización por gripe, que ya se sitúa en 2,5 ingresos por 100.000 habitantes.

CANARIAS: en la semana actual, a nivel sindrómico, la tasa de incidencia de IRAs se situó en 909,7 casos por 100.000 habitantes (hab.) (926,4 casos/100.000 hab. la semana previa). Con respecto a los 3 principales síndromes, la tasa de bronquiolitis aguda fue de 4,5 casos por 100.000 habitantes (4,3 casos/100.000 hab. en la semana previa), la de COVID-19 de 2,0 casos por 100.000 habitantes (2,0 casos/100.000 hab. en semana previa) y la de síndrome gripal continúa aumentando hasta situarse en 151,4 casos por 100.000 habitantes (125,4 casos/100.000 hab. en semana previa). La tasa provisional de hospitalización por IRAG se sitúa en 8,4 casos por 100.000 habitantes (12,8 casos/100.000 hab. en semana previa). En relación a la situación actual de los síndromes gripales en Canarias, según los umbrales epidemiológicos establecidos, en esta semana Canarias continúa en escenario

CASTILLA Y LEÓN: en la semana 50, la tasa global de incidencia de infecciones respiratorias agudas se situó en 781 casos por 100.000 hab. y la de síndrome gripal en 149 casos por 100.000 hab., en nivel de intensidad bajo. Las urgencias y hospitalizaciones por IRA siguen en aumento. Se mantiene alto el porcentaje de detecciones de virus gripales, tanto en muestras centinelas como en no centinelas, y se observa un incremento de VRS, principalmente en menores de 3 años. Dos de cada tres virus de la gripe son del tipo A y subtipo H3.

MURCIA: en la Región de Murcia la incidencia de IRAs en Atención Primaria aumentó un 32%, alcanzando los 982 casos por 100.000 habitantes. El incremento se debe principalmente a la gripe, cuya incidencia pasó de 52 a 180 casos por 100.000 habitantes en una sola semana. La positividad para gripe alcanza el 43,5%, frente a cifras mucho menores para COVID-19 y VRS. En el ámbito hospitalario, la incidencia de ingresos por IRAG se elevó hasta 17,5 casos por 100.000 habitantes, con todos los casos de gripe correspondientes a gripe A, lo que confirma un impacto hospitalario creciente.

CATALUÑA: registra en la semana 50 una situación de máxima intensidad, con 1.152 casos de infecciones respiratorias agudas por 100.000 habitantes y una incidencia de gripe que alcanza los 764 casos por 100.000 habitantes, situándose entre las cifras más altas del país.

ISLAS BALEARES: aunque la tasa epidémica sigue siendo relativamente baja, la tendencia es claramente ascendente. La incidencia de IRAs se sitúa en 479 casos por 100.000 habitantes y la de gripe en 65 por 100.000, con una fuerte repercusión en los servicios de urgencias hospitalarios por descompensación de pacientes crónicos, especialmente en la isla de Ibiza.

ARAGÓN: mantiene incidencias elevadas, con 325 casos de gripe por 100.000 habitantes y 981 casos de IRAs por 100.000. La práctica totalidad de los casos confirmados corresponden a gripe A. Durante la última jornada se han registrado episodios de colapso hospitalario en Zaragoza, con falta de camas para ingresos.

LA RIOJA: la evolución entre las semanas 49 y 50 muestra un ascenso claro de la gripe, que pasa de 131 a 193 casos por 100.000 habitantes, mientras que las IRAs se mantienen en niveles elevados. En la semana 50 se han registrado 30 ingresos por gripe, frente a cifras mucho menores por COVID-19 y VRS.

CANTABRIA: se diagnosticaron 224 casos de gripe en el ámbito hospitalario, de los cuales el 32% correspondieron a población pediátrica. La circulación es exclusivamente de gripe A, tanto en casos diagnosticados como en pacientes ingresados. De los casos subtipados hasta el momento, predomina el subtipo H3N2 (57,9%), seguido de H1N1 (36,8%), con algunos casos de coinfección por ambos subtipos. La presión hospitalaria es relevante: en esta semana se registraron 56 nuevos ingresos por gripe, fundamentalmente en adultos, y en más del 60% de los casos el motivo del ingreso fue una infección respiratoria, lo que refleja un impacto clínico significativo. A cierre del periodo, 38 pacientes permanecían aún hospitalizados. La gravedad también es destacable, con 6 ingresos en UCI (10,7%), todos ellos en población adulta, y 5 pacientes críticos que continúan ingresados. Desde el inicio del periodo analizado, se han producido 2 fallecimientos por gripe, confirmando un impacto severo de la infección en los casos hospitalizados.

CASTILLA-LA MANCHA: el informe de la semana 49 muestra un incremento muy marcado de las infecciones respiratorias agudas, impulsado principalmente por la gripe y por un aumento paralelo de las infecciones por virus respiratorio sincitial (VRS). La incidencia de IRAs en Atención Primaria se situó en 998,5 casos por 100.000 habitantes, frente a los 722 casos de la semana anterior, mientras que la incidencia hospitalaria ascendió hasta 19,9 casos por 100.000 habitantes, desde los 15,8 registrados previamente, con niveles de intensidad medios. La mayor afectación continúa concentrándose en los menores de 4 años y en las personas mayores de 80, aunque se observa un aumento significativo en el grupo de edad de 5 a 19 años, lo que indica una intensificación de la transmisión comunitaria. En cuanto a la caracterización virológica, la circulación es prácticamente exclusiva de gripe A, con presencia del subtipo A(H1N1) y un claro predominio del A(H3N2) clado K, variante asociada a una mayor capacidad de transmisión.

EUSKADI: la circulación del virus de la gripe mantiene una tendencia ascendente, acompañada de un aumento continuado de los casos de bronquiolitis, mientras que la incidencia de COVID-19 permanece en niveles bajos. La tasa de infecciones respiratorias agudas en Atención Primaria se sitúa en 537 casos por 100.000 habitantes, con un incremento respecto a la semana previa. En el ámbito hospitalario, la tasa de IRA grave ha aumentado hasta 22,1 casos por 100.000 habitantes, reflejando una mayor presión asistencial. Aunque las tasas de IRA y bronquiolitis en Atención Primaria se mantienen en niveles de intensidad bajos, el síndrome gripal atendido en urgencias se sitúa en un nivel de intensidad medio, con una elevada detección de virus gripales en los sistemas de vigilancia microbiológica.