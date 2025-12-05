Un soltero de ‘First Dates’ impacta con una confesión: «Más de una me ha rechazado por guapo»

First Dates, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que cada vez son más los solteros que se animan a poner rumbo al restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. En la nueva entrega de First Dates que pudimos disfrutar el pasado jueves 4 de diciembre, los espectadores pudieron conocer a Christian, un entrenador personal y tiktoker que se definía de la siguiente manera: «Soy divertido, gracioso y un poco ‘payasete’. Me gusta la coña y el cachondeo», confesó. Al tratarse de un especial Pijama Party, el comensal llegó luciendo un pijama raso que fascinó a Carlos Sobera: «Es rollo Christian Grey», alcanzó a decir el catalán. Además, el presentador se vio sorprendido por el blanco de sus dientes, por lo que el soltero confesó que eran carillas.

«Eres todo un conquistador», aseguró Sobera, al ver que Christian no dejaba de sonreír en ningún momento. «En el amor me ha ido bien, pero no he encontrado a la chica ideal», reconoció. Acto seguido, fue mucho más allá: «Una de mis armas de seducción es la picardía, pero el físico y la cara bonita también ayudan bastante. Más de una me ha rechazado por guapo, lo llevo tatuado», afirmó. Su cita para esa noche era Mirtha, una soltera de 34 años que se definía como «una chica cachonda, graciosa y divertida». Nada más verla llegar al restaurante, al que apareció con unas alas negras en su espalda, Christian se quedó descolocado: «Madre mía….» Por si fuera poco, en su presentación, hizo una importante confesión: «A mí no me avergüenza tener hijas, a mí me daría más vergüenza robar y que me cogieran. No me da miedo nada».

Después de conocerse, los dos comensales hicieron todo lo que estuvo en su mano para conocerse mucho más. Sobre todo después del primer pensamiento que ambos tuvieron del otro. «Al verla, me ha producido una buena impresión», reconoció el entrenador. Ella, por su parte, destacó del comensal que era «guapo, bajito y tiene los dientes muy blancos».

Christian decidió preguntar a su cita por el amor, y ella fue sincera: «Hace algunos años que no tengo citas, con el ginecólogo, nada más», respondió, tirando de humor. Ella, por su parte, no tardó en interesarse por el trabajo del soltero. «Soy entrenador personal y estoy opositando para bombero», confesó el tiktoker.

«Yo quiero una manguera. ¿Tienes alguna por ahí disponible?», se animó a preguntar la cubana, dejando sin palabras a su cita en First Dates. Tras la cena, las camareras acompañaron a ambos hasta la terraza, donde cambiaron los sofás por una cama. Pero no todo queda ahí, puesto que había unas esposas que les dieron muchísimo juego.

En la decisión final de First Dates, Christian se mostró decidido a tener una segunda cita con Mirtha: «Es muy divertida, picantona y me ha gustado el rollo que hemos tenido». La cubana, por su parte, también respondió a la pregunta: quería volver a verse las caras con el entrenador. Para reafirmar su voluntad, no tardó en ponerle las esposas.