Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 4 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 451 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Cloe ha confirmado con Luis una preocupante sospecha, por lo que no tarda en expresar su decepción a Tasio. En cuanto a Gabriel y Damián, han protagonizado un inesperado encuentro en la fábrica. Todo ello mientras una inesperada conexión ha comenzado a tomar forma en la casa de la familia De la Reina.

Lejos de que todo quede ahí, Luis y Luz hacen todo lo que está en su mano para tratar de ayudar a Joaquín, mientras que Gema no puede evitar tener mucho miedo de que su verdad salga, de una vez por todas, a la luz. Lo cierto es que no anda mal desencaminada, ni mucho menos. En cuanto a Carmen, se siente cada vez más alejada de Tasio, pero acaba encontrando consuelo en una conversación de lo más inesperada. Begoña y Andrés tienen una intensa charla en privado, pero la repentina llegada de Gabriel acaba interrumpiendo, de lleno, ese momento tan sumamente esperado para ambos.

¿Qué sucede en el capítulo 452 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 5 de diciembre?

De esta manera tan concreta, vamos a poder ser testigos de cómo María hace todo lo que está en su mano para tratar de esclarecer ciertas sospechas. Es más, se siente profundamente inquieta ante la posibilidad de que un episodio de su pasado salga a la luz. Cristina, por su parte, ha comenzado a verse completamente desbordada por los comportamientos de Beltrán.

En un momento de lo más íntimo, ha acabado haciéndose visible la especial cercanía que tienen Marta y Cloe, aunque ellas no estén preparadas para asumirla. Luz insiste a Gema para que sea completamente honesta con Joaquín, mientras que una conversación en la cantina desvela una inesperada noticia.

Gabriel y Andrés tienen un tenso enfrentamiento, que acaba siendo un auténtico choque no solamente de fuerzas, sino también de sospechas. En cuanto a Begoña, presencia un gesto de Gabriel que deja claro que ha cruzado un límite. Tasio hace todo lo que está en su mano para acercarse a Carmen tras la cena, pero la conversación no fluye como esperaba, ni mucho menos. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.