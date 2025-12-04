No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta historia tan sumamente sorprendente, a la par que espectacular. El pasado miércoles 3 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 450 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Andrés no duda un solo segundo en recurrir a una estratégica mentira. Y todo con la firme intención de ganarse la confianza de alguien clave y, de este modo, seguir adelante con su plan. Gaspar ayuda a Tasio para que pueda ver las cosas desde otra perspectiva, justo en el instante en el que Cloe le reclama por un asunto realmente importante.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de Antena 3 que disfrutan de esta ficción de lunes a viernes han sido testigos de cómo Gabriel hace todo lo que está en su mano para tratar de justificar sus mentiras ante Damián y Marta. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que la situación no es nada fácil de sostener, ni mucho menos. Pero no todo queda ahí, puesto que Cristina ha dado el importantísimo paso de tomar una decisión firme tras haber tenido un nuevo y tenso encuentro con Beltrán. En cuanto a Carmen, no puede evitar sentirse cada vez más desplazada tras haberse enterado de ciertos detalles que le han dejado completamente descolocada y sin palabras.

¿Qué sucede en el capítulo 451 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 4 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta ficción que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 van a ser testigos de cómo Cloe va a acabar confirmando con Luis una sospecha verdaderamente preocupante. Tanto es así que no tarda en expresar su decepción con Tasio. Por si fuera poco, Damián y Gabriel tienen un inesperado encuentro en la fábrica.

Además, una inesperada conexión comienza a tomar forma en la casa de la familia De la Reina. Luis y Luz unen fuerzas para ayudar a Joaquín, mientras que Gema tiene miedo de que su verdad salga a la luz. Y no está mal encaminada, ni mucho menos. En cuanto a Carmen, está cada vez más alejada de Tasio, que acaba encontrando consuelo en una inesperada conversación.

Lejos de que todo quede ahí, Andrés y Begoña tienen una conversación en privado, pero la repentina llegada de Gabriel acaba interrumpiendo, de forma radical, ese momento tan esperado. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.