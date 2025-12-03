No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 2 de diciembre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 449 de Sueños de libertad. De esta forma, fueron testigos de cómo la Casa de la Reina ha recibido a una invitada de lo más especial, que logra dejar a todos sin palabras. Por si fuera poco, esta visita acaba despertando un tenso enfrentamiento que acaba involucrando, directamente, a Gabriel.

En cuanto al proyecto de Joaquín, lo cierto es que arranca con prisa y cierta presión, pero también con la firme voluntad de sacarlo adelante a la mayor brevedad posible. Gema no tarda en disimular la gran preocupación que siente frente a Luis, tratando de que no se note lo que realmente le está sucediendo. Cristina ha descubierto que muchas de las cosas que contó en confianza han salido a la luz, por lo que no puede evitar empezar a replantearse en quién puede confiar, realmente, y en quién no. Cloe y Marta regresan de la visita cultural, pero lo cierto es que Cloe tiene cada vez más claro que tiene algo pendiente tras ese encuentro que, inevitablemente, podría llegar a marcar un antes y un después en muchos aspectos.

¿Qué sucede en el capítulo 450 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 3 de diciembre?

De esta manera tan concreta, vamos a ser testigos de cómo Andrés no duda un solo segundo en recurrir a una estratégica mentira para tratar de ganarse la confianza de alguien clave y, de esta forma, seguir adelante con su plan. Gaspar opta por ayudar a Tasio a que vea las cosas desde otra perspectiva, justo en el instante en el que Cloe le reclama por un importante asunto.

Lejos de que todo quede ahí, Gabriel hace todo lo que está en su mano para tratar de justificar sus mentiras ante Damián y Marta. A pesar de todo, lo cierto es que la situación es cada vez más difícil de sostener. Cristina se ve obligada a tomar una drástica decisión tras su tenso encuentro con Beltrán, mientras que Carmen se siente cada vez más desplazada al enterarse de ciertos detalles.

Por si fuera poco, y como no podía ser de otra manera, han empezado a surgir ciertas sospechas sobre quién podría llegar a estar de la inesperada llegada. Es más que evidente que este hecho no es producto de la casualidad, ni mucho menos. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.