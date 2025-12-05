El equipo de De Viernes afronta su primera semana del mes de diciembre por todo lo alto. El popular programa de Mediaset España se ha convertido en uno de los más vistos de la cadena. Y es que, su formato de entrevistas y narración de la actualidad ha sido del agrado de los espectadores, y las cifras de audiencia lo reflejan a la perfección. Durante las últimas semanas, figuras conocidas del clan Pantoja se han sentado en el plató para abordar temas espinosos de la familia. Pero, en esta ocasión, el protagonista de la noche será uno de los rostros más conocidos de la televisión: Jorge Javier Vázquez.

El presentador catalán se ha convertido, indiscutiblemente, en uno de los más conocidos de la pequeña pantalla. Y es que, sus años en Mediaset España, y en formatos legendarios como Sálvame, lograron alzar su nombre por todo lo alto. A pesar de los altibajos sufridos tras el final del programa anteriormente citado, el presentador ha logrado volver a hacerse un hueco en la cadena. Vázquez ha vuelto a tocar la gloria con formatos como Supervivientes, Gran Hermano, Supervivientes All Stars y El diario de Jorge. Pues, si hay algo que ha quedado claro, es que el público adora verlo presentar.

Eso sí, una de las novedades de la temporada televisiva 2025/2026 ha sido el rostro del presentador. Pues, ha nadie le ha pasado desapercibido el hecho de que ha pasado por el quirófano para someterse a algunos retoques estéticos. Una situación que ha sido muy comentada en redes sociales, pero por la que él casi ni se ha pronunciado. Hasta ahora.

¿Cuánto dinero va a cobrar Jorge Javier Vázquez por su entrevista en ‘De Viernes’?

Tal y como se ha informado, Jorge Javier Vázquez acudirá al plató de De Viernes para hablar de su experiencia durante los últimos meses. El comunicador hablará de sus operaciones y también de las reacciones de su madre y su hermana tras pasar por quirófano. Pero, no será lo único. Como no podía ser de otra manera, se reencontrará con la que fue su compañera de trabajo: Lydia Lozano.

Ambos comunicadores no han vuelto a ser vistos juntos desde que concluyó Sálvame, hace dos años y medio. Durante este tiempo, cada uno ha estado centrado en sus respectivos proyectos profesiones, los cuales han pertenecido a cadenas diferentes. Pero, al final, la vida ha vuelto a cruzar sus caminos Y es que, la periodista ha sido uno de los grandes fichajes de la temporada en De Viernes, pero, respecto al caché de Vázquez por su entrevista, ¿cuánto le han pagado?

Lamentablemente, y al igual que los invitados anteriores, no es posible saber cuánto cobrará Jorge Javier Vázquez por su entrevista en el programa, puesto que la cadena privada no suele compartir estos datos. Además, tampoco se ha filtrado. Pero, no son pocos los medios de comunicación que citan que el programa de Telecinco suele desembolsar una generosa cantidad de dinero a sus invitados.