‘De Viernes’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 5 de diciembre

No es ningún secreto que De Viernes, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que el equipo de este espacio, presentado por Santi Acosta y Bea Archidona, tiene un auténtico don a la hora de conseguir los testimonios más buscados del momento. Algo similar ocurrió la semana pasada, puesto que Carolina Perles, Dulce, Gabriela Guillén y los finalistas de Bailando con las estrellas se pasaron por este plató. Ahora bien, es el momento más que perfecto para dar a conocer la lista completa de los invitados que acudirán a De Viernes, programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona, este viernes 5 de diciembre.

Jorge Javier Vázquez

Por primera vez en televisión, el presentador de Telecinco se sentará en este plató para dar todo tipo de detalles respecto al radical cambio de imagen al que se sometió hace unos meses y por el que tantas críticas recibió. De esta forma, y en exclusiva, el equipo de De Viernes mostrará imágenes y vídeos de Jorge Javier Vázquez, del antes y el después de pasar por quirófano. Pero no solamente eso, sino que también dará a conocer cuáles fueron las reacciones tanto de su madre como de su hermana tras esta operación.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de De Viernes van a ser testigos de cómo Jorge Javier Vázquez se reencontrará con Lydia Lozano, después de más de dos años y medio sin coincidir en un plató de televisión. Recordemos que presentador y colaboradora estuvieron casi 13 años trabajando juntos en Sálvame, uno de los programas más exitosos de la historia más reciente de Mediaset.

Jota Peleteiro

El futbolista ha dado el paso de sentarse en este plató tras su reencuentro con Jessica Bueno en los juzgados. Y todo por el litigio que mantienen abierto desde hace años. De esta forma, dará a conocer si finalmente han llegado a un acuerdo, pero también dará a conocer qué le ha parecido el paso de su ex mujer por Supervivientes All Stars. Pero no todo queda ahí, puesto que Peleteiro también romperá su silencio respecto a las declaraciones que, recientemente, Kiko Rivera ha hecho sobre él.

María Jesús Ruiz

La modelo se sincerará como nunca sobre diversos asuntos personales que han ocurrido en los últimos meses. Un claro ejemplo lo encontramos en la reconciliación con Juani Garzón, su madre. Recordemos que ambas llevaban varios años sin hablarse, y todo como consecuencia de un conflicto que se generó por la actual relación que María Jesús Ruiz mantiene con su marido Curro. Algo que produjo que el distanciamiento entre madre e hija fuese más que evidente. Por si fuera poco, la ex Miss España dará a conocer la última hora respecto a la salud de su pareja tras haber sufrido un ictus.

No te pierdas la nueva entrega de De Viernes, programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta, esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.