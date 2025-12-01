Última hora sobre la salud de Charly tras la ausencia de Lydia Lozano en ‘De Viernes’: «Es muy duro»

No es ningún secreto que Lydia Lozano no está pasando por su mejor momento personal, ni mucho menos. A pesar de que hace unos meses llegó una importantísima propuesta profesional, que derivó en su regreso a Mediaset de la mano de De Viernes, parece que no todo está yendo tan bien como imaginaba. ¿El motivo? Su marido Charly. Debemos recordar que, durante un tiempo, estuvo alejada de la pequeña pantalla para estar a su lado durante su estancia en el hospital. Así pues, a principios de noviembre, Lydia Lozano reapareció con fuerza para ocupar su puesto como colaboradora de De Viernes. Eso sí, antes de regresar a su silla, se sentó en el sofá de los invitados para hacer saber a sus compañeros y a los espectadores las últimas novedades sobre el estado de salud de su marido. Entre ellas, dio a conocer la verdadera razón por la que su marido se vio obligado a pasar por quirófano.

Después de varios meses con fuertes molestias en la espalda, el arquitecto fue sometido a una intervención quirúrgica. Cuando parecía que la pesadilla había terminado, todo fue a más: los problemas de salud se complicaron considerablemente como consecuencia de una bacteria. «No pude venir porque a Charly lo operaron del corazón. La bacteria se comió una válvula», desveló la colaboradora del programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta. Desde ese momento, la periodista estuvo, semana tras semana, ocupando su puesto como colaboradora, pero todo cambió el pasado viernes 28 de noviembre. ¿El motivo? Había vuelto a ausentarse, por lo que no tardaron en saltar las alarmas. Así pues, fueron varios los reporteros que acudieron al hospital en el que está ingresado Charly para encontrarse con Lydia Lozano y obtener la última hora sobre el estado de salud del arquitecto.

Como era de esperar, nada más ver a los compañeros, Lydia Lozano no puedo evitar llorar al escuchar sus preguntas. A pesar de todo, quiso tratar de tranquilizar a todos: «Es muy duro (…) Es un momento muy delicado», reconoció ante las cámaras del programa Fiesta de Telecinco, mostrándose visiblemente afectada por la situación que están atravesando.

Lejos de que todo quede ahí, la periodista hizo saber que «la lucha continúa», y que están atravesando instantes verdaderamente complicados debido a los altibajos, así como situaciones «de gran desesperación». Al parecer, por la información que ha trascendido, Charly va a tener que seguir ingresado en el hospital durante varias semanas más.Y todo para asegurar su completa recuperación, así como estabilización.

Lo que es un hecho es que, como consecuencia de este durísimo y largo proceso, Lydia Lozano se está viendo obligada a ausentarse de sus diversos compromisos profesionales, como es el caso de De Viernes. Sea como sea, el pasado viernes, tanto Santi Acosta como Bea Archidona quisieron hacer público el apoyo incondicional de todo el equipo a su compañera, ya que eran conscientes de los complicados momentos que está atravesando y de que su prioridad, ahora mismo, es su marido. ¡Algo que es completamente lógico, dadas las circunstancias!