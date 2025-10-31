¿Qué le pasa a Charly, el marido de Lydia Lozano? Última hora de su estado de salud

Pese a que Lydia Lozano comenzaba la temporada televisiva con enorme alegría gracias a su fichaje por ¡De Viernes!, después de su paso por La 1, en el plano personal las cosas no están yendo tan bien como en lo profesional. Su vida se ha paralizado por los problemas de salud de Charly, su marido, una persona ajena a los medios y que evita a las cámaras, pero que su nombre es muy popular gracias a programas como Sálvame, donde se le nombraba casi a diario.

A las pocas semanas de su regreso a Telecinco, Lydia tenía que faltar a su puesto de trabajo para estar junto a su marido. Las alarmas saltaban a verla entrar y salir de un hospital, ya que no se ha separado de él en ningún momento y ha querido acompañar en toda su recuperación. «Después de unos meses que hemos tenido una serie de complicaciones con la espalda de Charly, el martes le operaron de urgencia… Pues bueno, sigue en el hospital, pero se va a poner bien. Es que estoy muy cansada. Todo ha salido bien, pero queda mucho tiempo y ha tenido muchos problemas con la espalda. Ha sido duro», decía a la prensa que la esperaba a la salida.

Días después de esas declaraciones era Jorge Borrajo, el director de la revista SEMANA, el que daba más datos sobre lo sucedido. Según el periodista, Charly debería estar seis semanas ingresado. «Charly fue operado y dado de alta hace unas semanas, pero sufrió una complicación posterior por una infección, lo que obligó a su reingreso hospitalario», apuntaba.

«Lydia lleva varias semanas muy preocupada. Cuando los fotógrafos la encontraron en la puerta del hospital y le preguntaron por su marido, se derrumbó», decía en el plató del programa El Tiempo Justo, que presenta Joaquín Prat cada tarde en Telecinco.

El propio Borrajo añadía que había podido hablar con Lydia y que le había explicado cómo se encontraba: «Me dijo que su marido se encuentra algo mejor, aunque todavía le quedan varios días de ingreso. Aun así, está agotada, física y emocionalmente».

Antonio Rossi, compañero de cadena y de muchas noches en Viernes y Sábado Deluxe, también dejaba claro que el marido de Lydia Lozano había tenido un problema de salud importante, pero todo se complicó al recibir el alta.

«Cuando llegó a casa le pasó otra cosa todavía más gorda que traía del hospital, y tuvo que volver a ingresar de urgencia», esta mala fortuna se podría deber a una infección o alguna complicación provocada por la operación, aunque no han dado más detalles. Por el momento Lozano no se separa de su marido, algo que le está impidiendo trabajar en ¡De Viernes! cada semana.