La gestora especializada en inversión de impacto, Creas, continúa consolidando el fundraising de Creas Impacto II, con la incorporación de nuevos inversores institucionales de primer nivel como COFIDES -a través del Fondo de Impacto Social (FIS)- así como Aurae Impact y otros inversores privados españoles, franceses y alemanes. El segundo fondo de Creas ya ha alcanzado los 56 millones de euros.

Los nuevos inversores se suman a una base inversora que incluye al Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y a Fondico Crecimiento (gestionado por Aixa del Grupo ICO), quienes respaldan a Creas desde su primer fondo de impacto en 2018. Además, la incorporación de estos actores refuerza una red paneuropea de inversión comprometida con impulsar empresas capaces de generar transformación social y medioambiental sin renunciar a la rentabilidad.

Con el cierre final del fondo en febrero 2026, la gestora Creas Impacto Global prevé llegar a los 100 millones de euros de activos bajo gestión entre sus fondos Creas Impacto y Creas Impacto II así como co-inversiones estratégicas de la mano de sus LPs. Se trata de un portfolio en expansión con una estrategia centrada en compañías con modelos escalables. El fondo ha alcanzado ya un 30% de deployment en apenas 18 meses y prevé superar el 40% en el primer trimestre de 2026.

Actualmente, cinco compañías forman parte del portfolio: Zen Educate (Reino Unido, gestión de profesorado), Qida y Miresi (España, cuidado de mayores), Lillian Care (Alemania, medicina en zonas rurales) y Goal Systems (España, optimización del transporte).

«Estamos en un momento clave para el ecosistema de impacto. La incorporación de Cofides, Aurae y otros inversores institucionales europeos demuestra que la inversión de impacto ya no es una tendencia emergente, sino una estrategia sólida para generar valor financiero y transformación social a gran escala».

La presidenta y consejera delegada de COFIDES, Ángela Pérez, ha subrayado que «esta operación del FIS supone un nuevo y relevante paso en nuestro compromiso con la inversión con propósito, y muestra el potencial que la colaboración público-privada, de la mano de instrumentos innovadores como el Fondo de Impacto Social, puede tener para abordar de forma rigurosa los grandes desafíos que hoy enfrentamos como sociedad»

Olivia Mossay, socia de Creas, añade por su parte que !Creas Impacto II no solo está construyendo un portfolio de alto potencial, sino también una comunidad inversora que comparte visión, compromiso y ambición transformadora. Nuestro enfoque se basa en el rigor, la cercanía a los emprendedores y una clara orientación a resultados medibles».