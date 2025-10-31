‘De Viernes’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 31 de octubre

No es ningún secreto que De Viernes, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Telecinco. Esto no es producto de la casualidad, puesto que todo el equipo, capitaneado por Bea Archidona y Santi Acosta, hace un excepcional trabajo para sorprender a los espectadores con los testimonios más buscados. Algo que pudimos comprobar el pasado viernes, que contaron con las entrevistas de Eugenia Osborne, Amador Mohedano y Bárbara Rey. Así pues, es el momento más que perfecto para conocer la lista completa de invitados de De Viernes, programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta, para hoy, viernes 31 de octubre.

Lydia Lozano

La periodista regresa a plató después de estar un par de semanas ausentándose de su puesto como colaboradora del programa como consecuencia del ingreso hospitalario de su marido Charly. Lo hace, además, tras salir a la luz unas fotografías en las que aparece completamente rota de dolor, en las inmediaciones del hospital. Por lo tanto, se sincerará como nunca sobre cómo está afrontando esta situación tan complicada que está atravesando su marido, con el que lleva nada más y nada menos que 35 años de matrimonio.

Gloria Camila Ortega

Tras su paso por Supervivientes All Stars, la hija de José Ortega Cano regresa al plató del programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta para sincerarse sobre todo lo que ha ocurrido con su familia durante su estancia en los Cayos Cochinos de Honduras. Por lo tanto, se pronunciará sobre las entrevistas que su sobrina Rocío Flores y su tío Amador Mohedano concedieron a De Viernes en las últimas semanas.

Jorge González

El concursante de Bailando de las estrellas visita el plató del programa junto a Gemma Domínguez, la bailarina con la que participa en este reality. No solamente se sincerará sobre su paso por el programa que se emite los sábados, sino que hará un repaso a su trayectoria profesional. Por si fuera poco, hará mención a algunos episodios de su pasado.

Álvaro Molina

El promotor de Andy y Lucas se va a sentar, por primera vez, en un plató de televisión para dar a conocer muchos de los secretos que esconde la carrera de este dúo. Así pues, desvelará la verdadera relación que tienen los gaditanos, así como los motivos por los que se produjo ese notable distanciamiento. Cabe destacar que, más allá de lo profesional, Molina también se pronunciará sobre cuestiones personales, teniendo en cuenta que su ex pareja supuestamente le fue infiel con Lucas.

No te pierdas la nueva entrega de De Viernes, programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta, esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.