Eugenia Osborne, rota tras la muerte de su hija: «Sigo sintiendo a Leticia moviéndose dentro de mí»

Los seguidores de Madres: desde el corazón han tenido la oportunidad de ver un nuevo programa de este exitoso formato de Mediaset Infinity. En esta ocasión, la protagonista ha sido Eugenia Osborne. Una entrevista muy personal con Cruz Sánchez de Lara donde ha realizado un breve repaso por su experiencia con la maternidad. De esta manera, la hija mediana del cantante y presentador Bertín Osborne contó que es madre de tres niños: Juan, Sandra y Tristán, pero también de Leticia. Una bebé que era la hermana melliza de Sandra y falleció a los ocho días de nacer.

Teniendo esto en cuenta, la empresaria se ha sincerado con la presentadora del formato y ha explicado cómo enfrentó la muerte de su hija. Y es que, la muerte de un hijo nunca se supera. «Separarme de ella ha sido lo más difícil a lo que me he enfrentado y seguramente me enfrente en la vida», confesó emocionada. Asimismo, la invitada ha contado que su segundo embarazo fue buscado. Su primer hijo tan solo tenía un año, pero ansiaban darle un hermanito o hermanita. Sin embargo, la vida les dio una «sorpresa». Respecto a su reacción al enterarse de que iba a tener mellizas, fue honesta.

«Me enteré de que eran mellizas y lloré del miedo», dijo. Y es que, a nivel personal, estaba pasando por un momento un poco complejo. Pues, el que fue su marido, Juan Melgarejo, vivía en Italia por trabajo, y ella en Madrid. «Iba a estar sola», cuenta que pensó. Así pues, teniendo en cuenta que era un embarazo doble, tuvo que cuidarse más y guardar más reposo.

Por eso, en la semana 27 de gestación decidió irse a Jerez y pasar un fin de semana con su familia. «En ningún momento intuí que había algo que no funcionaba», confesó. Fue a su vuelta a Madrid cuando todo empezó a ir mal. La hija del cantante comenzó a sangrar y fue trasladada con urgencia hasta el hospital más cercano. Así pues, el 23 de noviembre de 2013 nacieron sus mellizas, con un parto prematuro. «Sandra pesó 800 gramos y Leticia 750, eran muy chiquititas», cuenta en el programa.

Pero, la pequeña Leticia no se encontraba bien y terminó falleciendo. «No aguantó», recuerda. «Tuve que decirla adiós», agrega entre lágrimas. Una difícil experiencia de la vida que ya vivió en su momento su padre. Pues, su hijo Cristian falleció a las dos semanas de nacer. «Se aprende a vivir con ello, pero no se supera. No creo que se pueda superar», afirma Eugenia Osborne.

Siendo completamente sincera con el espacio de Mediaset Infinity, ha confesado que, todavía, tantos años después, sigue sufriendo el síndrome del miembro fantasma. Y es que, este se refiere a la sensación de sentir que un miembro amputado todavía está presente, aunque no lo esté. Una situación que experimenta con su hija Leticia.

«Yo a veces sigo sintiendo a Leticia moviéndose dentro de mí, probablemente es cosa de mi cabeza, pero llego a sentir que está aquí, en mi barriga, es una sensación súper rara, y no lo olvidas», concluye emocionada.