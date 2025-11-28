Cuánto dinero va a cobrar Carolina Perles por su entrevista en ‘De Viernes’

La entrada en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García ha sido el tema de la semana y desde luego de los últimos meses, especialmente gracias a las sendas entrevistas que concedieron a OKDIARIO antes de que el juez lo decretase. Tras la rapidez de este diario, De Viernes ha sido el programa que ha sabido aprovechar la estela de este asunto político para llevarlo hasta el mundo del corazón, siendo Carolina Perles, ex mujer del que fuera ministro socialista y mano derecha de Pedro Sánchez, su invitada estrella para hoy, viernes 28 de noviembre.

Como ex pareja de Ábalos, podrá contar cómo está viviendo estos momentos, especialmente sus hijos. Uno de los puntos de los que seguro le preguntarán Santi Acosta y Bea Archidona es por la visita de Jessica, la que fuera su amiga y pareja, a la prisión de Soto del Real, donde se supone que acudió para hacerle una visita fugaz y llevarle algunas pertenencias. Pese a los problemas en los que está metida por participar en la trama, parece que sigue fiel a Koldo y Ábalos.

Aunque Happy FM ha intentado averiguar cuánto dinero habría cobrado por su entrevista, ha sido imposible, ya que hay que recordar que se trata de un programa que se emite en una cadena de televisión privada, por lo que no tiene ninguna obligación de hacerlo público. Es más, es muy posible que tanto la productora como la propia Carolina hayan firmado una cláusula de confidencialidad por sus negociaciones, por lo que de hacerlo sería saltárselo.

Aunque no hay cantidades oficiales, sí que se sabe perfectamente que el espacio de Telecinco es el que mejor paga a sus invitados, desembolsando cantidades a las que incluso no pueden llegar algunas de las revistas más conocidas del corazón. Personajes como Kiko Rivera, Álvaro Escassi o Ángel Cristo Jr. podrían haber cobrado entre 60.000 y 100.000 euros, cantidades muy respetables, aunque parecen completamente irreales.

En el caso de Elisa Mouliaá se sabe, ya que ella mismo lo confirmó, que cobró 24.000 euros por una intervención en el propio De Viernes, debiendo respetar la exclusividad de siete días en los que no pudo hablar con otros medios.

En este caso, el interés por contar con el testimonio de Carolina Perles en esta misma semana hace que su caché haya crecido, por lo que es muy posible que pueda estar en la horquilla de entre los 30.000 y 60.000 euros, aunque como decimos, ninguna de las dos partes lo confirmará en ningún caso.

¿Quién es Carolina Perles?

Aunque es conocida por ser la ex de Ábalos, poco se sabe de su vida profesional. Esta valenciana tiene 15 años menos que su ex marido y su profesión es la de agente de Policía Local en Valencia, habiendo aprobado las oposiciones en el año 2008. En 2010 pidió una excedencia de su puesto para comenzar a trabajar en la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso).