‘De Viernes’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 28 de noviembre

No es ningún secreto que De Viernes, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Telecinco. Y siendo honestos, no es para menos. Es un hecho que todo el equipo, capitaneado por Bea Archidona y Santi Acosta, hace un excepcional trabajo para continuar sorprendiendo a los espectadores con los testimonios más buscados en la prensa del corazón. Un esfuerzo que comienza a darles frutos, puesto que en las últimas semanas han sido líderes de audiencia, a pesar de contar con un gran competidor, como es el caso de La Voz, en Antena 3. ¡No les queda otra opción que seguir superándose! Tras la impactante entrevista de Isa Pantoja la semana pasada, es el momento más que perfecto para conocer la lista completa de invitados de De Viernes para hoy, viernes 28 de noviembre.

Carolina Perles

Tan sólo unas cuantas horas después del ingreso en prisión del José Luis Ábalos, que fue entrevistado por OKDIARIO días antes de su entrada en Soto del Real, su ex mujer Carolina Perles se sentará en el plató del programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta. De esta forma, se sincerará respecto a cómo está viviendo esta situación el círculo más cercano del primer diputado del Congreso en ir a la cárcel. Por si fuera poco, dará a conocer cómo han sido las primeras horas del político en prisión, así como si tuvo la oportunidad de hablar con sus hijos antes de acabar entre rejas.

Dulce

El Scoop de esta semana está protagonizado por la que fuese niñera de Isa Pantoja durante muchos años. Como se ha mostrado en el avance de la entrevista, no va a tener reparos a la hora de desmontar el testimonio de Kiko Rivera en las últimas semanas. Pero no todo queda ahí, ya que Dulce está dispuesta a dar muchos más detalles del deleznable episodio de la manguera, así como diversos episodios aún desconocidos que tenían lugar en Cantora.

Gabriela Guillén

La joven regresa al plató de De Viernes para dar a conocer la drástica decisión que ha tomado. ¿En qué consiste, exactamente? En demandar a Bertín Osborne si no cambia su actitud. Entre otras tantas cuestiones, le acusa de mantenerse al margen de la vida del hijo que tienen en común. Y es que, a pesar de haber intentado acercarse a él en varias ocasiones, no ha obtenido ningún tipo de respuesta: «Cuando le escribo no contesta». Y añade: «Le he mandado el convenio regulador hace tiempo y no lo ha firmado. Ya no puedo más, lo siguiente será una demanda».

Finalistas de ‘Bailando con las estrellas’

Los cuatro concursantes del programa que se emite cada sábado que han conseguido un hueco en la gran final del próximo 29 de noviembre se pasarán por De Viernes. Así pues, Anabel Pantoja, Nona Sobo, Nerea Rodríguez y Jorge González se sincerarán sobre su paso por el concurso, haciendo balance de las cosas positivas y negativas que han experimentado durante estos meses.

