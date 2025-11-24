Isa Pantoja rompe su silencio respecto a su familia: «Yo no les he elegido a ellos»

Hace tan solo unas semanas, Kiko Rivera dio el paso de reaparecer en Telecinco de la mano de De Viernes, para conceder un par de entrevistas que no han dejado indiferente a nadie. Y siendo honestos, no es para menos. Tras haber pasado cuatro años alejado de los focos, ha querido pronunciarse sobre diversas cuestiones. Entre ellas, la inexistente relación que tiene actualmente con su hermana Isa Pantoja. Por si fuera poco, no dudó un solo segundo en dar su versión sobre diversos hechos que han marcado un antes y un después en la vida de la joven. Como era de esperar, Isa Pantoja ha dado el paso de romper su silencio. El pasado 21 de noviembre, en la nueva entrega de De Viernes, la hija de la tonadillera no tuvo reparos a la hora de recordar el maltrato emocional que sufrió, durante años, por parte de su familia.

Es más, aseguró que el vínculo con su madre comenzó a romperse cuando ella tenía dieciséis años, pero ese supuesto rechazo por parte de su familia comenzó bastante antes: «Empiezo a no entender por qué no se me protege cuando tengo nueve años y estoy nueve meses sin hablarme con mi tío estando en la misma casa», relató la invitada de De Viernes, mientras recordó que ese rechazo también venía de parte de su abuela: «Yo no les he elegido a ellos, pero ellos sí me eligieron a mí», comentó Isa Pantoja, visiblemente emocionada. Además, ha asegurado que, durante todo este tiempo, nadie ha dado el paso de pedirle perdón por todo lo que sufrió durante su niñez. «Que él dijera que ha escuchado esos insultos racistas y no hiciera nada, me hace pensar que más o menos no estaba en desacuerdo», comentó, refiriéndose a Kiko Rivera.

Lejos de que todo quede ahí, durante su entrevista en De Viernes, la joven reconoció que, «desde siempre», había sentido favoritismos hacia su hermano. Es más, tiene cada vez más claro que ni su abuela ni su tío «estaban preparados para esa adopción», mientras que Kiko Rivera no tenía ningún tipo de reacción cuando «su familia la despreciaba».

Un desprecio que también habría sufrido su marido Asraf Beno, al que la familia no aceptó desde un primer momento: «Han tenido palabras racistas no solo para mí, sino para mi pareja», reconoció la prima de Anabel Pantoja, que califica de «humillación» y «despropósito» la manera en la que les ha tratado su familia.

Lo que es un hecho es que, para ella, es muy importante que Kiko Rivera haya alzado la voz y se haya mostrado arrepentido por todo el daño que se le ha hecho. Y no solamente eso, sino que haya reafirmado públicamente su versión respecto al maltrato emocional que sufrió por parte no solamente de su madre, sino también de otros miembros de la familia.

«Hubo gente muy cercana que puso en duda lo que estaba diciendo», aseguró Isa Pantoja en De Viernes, y añadió: «Que ahora él hable de ese tema y lo esté diciendo es como un reconocimiento a todo lo que sufrí». Tanto es así que, mirando a cámara, quiso mandar un mensaje concreto a su hermano: «Gracias por reconocer que no he mentido». A pesar de todo, quiso sincerarse sobre cómo se siente: «Necesito mi tiempo porque le quiero y le quiero perdonar, pero no estoy ahora mismo preparada».