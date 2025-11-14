El dineral que cobra Kiko Rivera por sus actuaciones como DJ

Pertenecer a la familia más famosa del mundo del corazón en España tiene muchos inconvenientes, pero también hay ventajas. Kiko Rivera ha sabido terminar aprovechando ser hijo de Isabel Pantoja y desde hace años comenzó su carrera como cantante. De forma paralela comenzó la DJ, rentabilizando todo lo posible su conocimiento del mundo de la noche, ya que ha admitido que en los mejores momentos llegó a cobrar hasta 60.000 euros por acudir a una discoteca para sólo hacerse fotos con los asistentes a la fiesta y hablar por el micro. Aunque las cosas han cambiado mucho, el hijo de Paquirri sigue ganando enormes cantidades de dinero por subirse a una cabina, aunque esta vez es por pinchar música durante varias horas.

Aunque el mundo de la noche no es el mejor para alejarse de sus adicciones, lo cierto es que se trata de un enorme negocio que no ha querido dejar de lado. Kiko hace cada verano una enorme gira por localidades y ciudades, siendo en muchos casos la estrella del cartel de las fiestas de algunos pueblos que deciden tirar la casa por la ventana. Su fama atrae las miradas de muchos, congregando mucha gente en sus actuaciones, aunque es también habitual las quejas de políticos y vecinos por su presencia en el mundo del corazón y que se le pague con dinero público.

Críticas a Kiko Rivera por el dinero que cobra por sus actuaciones

Una de las polémicas más grandes llegó debido a su actuación en el verano de 2024 en la localidad valenciana de Paterna, donde Compromís (oposición y socio de Sumar) puso el grito en el cielo por su presencia. Según Carles Martí, concejal de la localidad por el citado partido, iban a convertir el «pueblo en un Sálvame Deluxe».

«Ahora nos trae para los conciertos de las fiestas, ni más ni menos que a Paquirrín», así se quejaba de que no se decidiese invertir ese dinero en grupos locales. Lo cierto es que el político olvidaba que esa noche, la del 23 de octubre de 2024, también pinchaban en el mismo escenario dos DJ’S locales, aunque eso decidió no mencionarlo para poder atacar al alcalde.

En esa denuncia que hizo en redes sociales también se desveló el dineral que costaba la actuación de Kiko. «Es un destarifo que nos va a costar a los paterneros y paterneras 18.000 euros», decía. Aunque a muchos les pueda sorprender, es una cantidad que muchos DJ’S de gran fama cobran de forma habitual, especialmente los de fama internacional, aunque no sea el caso de Kiko.

El caché de Kiko habría bajado mucho de cara a 2026

Aunque esos son los datos que daba el concejal valenciano, según ha podido saber Happy FM, el caché para una sesión de Kiko Rivera ha bajado en los últimos tiempos. En concreto, para una actuación el próximo verano en las fiestas de un pueblo está pidiendo en torno a los 4.000 € y 5.000 €, una cantidad mucho más asumible y que podría garantizar una enorme afluencia de público al recinto, lo que se traducirá en ganancias por las consumiciones en barra.

En estos momentos Kiko está dentro de una cartera de artistas como Leticia Sabater o King África, que son usuales de las fiestas mayores de muchos pueblos y que consiguen llenar grandes recintos gracias su fama.