Las plataformas de streaming se han convertido, indiscutiblemente, en el impulso que muchas ficciones necesitaban para darse a conocer. Un importante trampolín que, en el 2010, nos llevó a conocer la magia de Juego de Tronos. La ficción ha sido catalogada como uno de los mayores fenómenos audiovisuales que ha experimentado HBO. Pues, todo el mundo cayó rendido ante su trama y sus personajes. Una aventura que nace de la mente maestra de George R.R. Martin y cuyo final ha estado sometido a todo tipo de opiniones.

Pero, haya sido el desenlace más acertado o no, lo que está claro es que su éxito ha sido inigualable. De hecho, esto propulsó el fichaje de La Casa del Dragón, la cual está basada en todo lo acontecido antes de Juego de Tronos. Sin embargo, y por muchas series que se hayan creado desde entonces, con el objetivo de intentar igualar o superar este éxito, ha sido imposible. Pero, según informa MovieWeb, el propio George R.R. Martin ha recomendado una serie que invita a ver encarecidamente. Una ficción de vikingos que no es la que llegó a hacerse tan popular hace unos años, Vikings.

¿Cuál es la serie que recomienda el creador de ‘Juego de Tronos’?

La serie que protagoniza esta noticia es The Last Kingdom, una producción que comenzó en BBC y cuyo éxito llamó la atención de la plataforma de Netflix. Tras unas primeras emisiones en televisión, la ficción pasó a dar el gran salto a la plataforma de la N roja, donde fue renovada hasta una quinta temporada.

Aunque su éxito no fue global, la serie logró cosechar grandes datos de audiencia. Por ello, tras la emisión de la serie al completo, se apostó por hacer, incluso, una película. Siete reyes deben morir, es un largometraje que sirvió como broche de oro a esta historia y fue lanzado en abril de 2023. Una historia que dejó cautivado a George R.R. Martin.

«La segunda temporada de The Last Kingdom, basada en la saga Saxon de Bernard Cornwell, ha sido tan buena como la primera. La serie podría beneficiarse de un mayor presupuesto, honestamente, pero para todos los fans de Uhtred que hay ahí fuera (y me cuento entre ellos), es una adaptación bastante fiel de los libros y espero que haya tercera temporada», comentó el escritor en su momento.

¿Dónde ver ‘The Last Kingdom’?

Y no se equivocó. Como comentábamos en líneas anteriores, hubo tres temporadas más y una película. «No, no es fantasía, hay una notable carencia de dragones y magia, pero encontramos muchas batallas, traiciones, bailes de espada, etc. Uhtred es un guerrero que podría plantar cara a lo mejor de Poniente y de la Tierra Media en una batalla. Es una gran serie y la echaremos de menos», dijo cuando la producción estaba a punto de concluir.

Para poder ver The Last Kingdom es necesario estar suscrito a una de las opciones de pago que propone Netflix. Pues, es contenido exclusivo de la plataforma de streaming. Pero, las cinco temporadas se encuentran al completo y la película también.