El curioso gesto de Aitana que no ha pasado desapercibido y con el que comienza una nueva era

Aitana acaba de sumar otro hito en su carrera. Desde que salió de la Academia de Operación Triunfo, la cantante catalana ha ido labrándose, poco a poco, un hueco en la industria de la música. Durante estos casi 10 años, la joven, de 26 años, ha logrado dar el salto a nivel internacional y alzar su nombre mucho más. Pero, recientemente, ha sido noticia por otro motivo completamente diferente. Y es que, si ahora quieres buscarla en Instagram ya no podrás hacerlo con el usuario de @aitanax. Pues, tras una ardua lucha por tener su nombre original, por fin, lo ha conseguido.

En varias ocasiones, la joven ha explicado que el motivo por el que decidió ponerle una x final a su nombre de usuario era porque su nombre ya estaba en uso por otra persona. Por lo tanto, no le quedó más remedio que presentarse como @aitanax. Pero, debido al crecimiento de su popularidad, durante los últimos años, su nombre ha terminado por convertirse en su propia marca. Por ello, ahora, si se desea buscarla en redes sociales, ya solo es posible con su nombre: @aitana.

Aitana tiene nuevo nombre de usuario en Instagram

Normalmente, si ya hay un usuario con el nombre que se desea utilizar en redes sociales, no es posible repetirlo. Pero, en el caso de que ese usuario y esa cuenta estén inactivos, hay maneras de remediarlo. Normalmente, se recurre a contactar con la persona que lo tiene. Para ello, se envía un mensaje directo o se contacta con la plataforma.

Además, si hablamos de famosos y este tiene una marca registrada, puede reclamar el nombre por derechos de autor. Un caso que ha experimentado Aitana. Por ello, ahora, su nombre de usuario en la plataforma ha cambiado. Un procedimiento que no es fácil, pero que ella ha conseguido.

El 2025, uno de los mejores años de Aitana

Aitana es el claro ejemplo de superación y perseverancia. El año comenzó con el estreno en Netflix del documental de Aitana: Metamorfosis. Un proyecto audiovisual absolutamente exitoso donde la catalana mostró su lado más desconocido y personal. Pues, no todo ha sido un camino de rosas para ella. Así pues, lejos de quedar aquí, la cantante lanzó al mundo su nuevo proyecto discográfico: Cuarto Azul.

Un nuevo disco con el que está cumpliendo muchos hitos, pues ha presentado temas como 6 de febrero, Superestrella, Lía o La chica perfecta. Asimismo, también llevó a cabo sus esperados conciertos en estadio. Y es que, después de tantas idas y venidas con el Santiago Bernabéu, al final, terminó haciendo las maletas para darlo todo en el Riyadh Air Metropolitano. Una puesta en escena con la que conquistó a todos desde la primera canción hasta la última.

Pero, no solo le ha ido bien a nivel profesional. En lo personal, Aitana se encuentra muy feliz junto a su nueva pareja, el youtuber Plex. Un romance que, a priori, fue secreto. Pero, al final, les fue imposible ocultar debido a que ambos son rostros conocidos a nivel mediático. Sin lugar a duda, un año digno de toda una superestrella.