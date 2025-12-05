4-2. El Illes Balears ya está en cuartos de final de la Champions

El Illes Balears Palma Futsal y el FC Hit Kyiv se jugaban este viernes en Son Moix el billete a los cuartos de final de la UEFA Futsal Champions League. La eliminatoria llegaba completamente abierta tras el 2-2 de la ida en Hungría y el encuentro arrancó con el ambiente propio de las grandes noches europeas: tensión, ritmo alto y dos equipos con la convicción de querer golpear primero.

El inicio dejó buenas sensaciones para los mallorquines. Dennis avisó con un potente disparo lejano, Rivillos estrelló un balón en el palo y Sukhov evitó el primer tanto de Lucão. El Hit Kiev respondió con peligro: la defensa balear bloqueó un tiro de Zhuk y Sahaidachnyi, en posición franca, envió su disparo por encima del larguero. Hasta que apareció Mr. Champions. Mario Rivillos metió la puntera para desviar un gran pase de Dennis y adelantar al Illes Balears Palma Futsal.

Superado el ecuador de la primera parte, el campeón ucraniano subió líneas y obligó a Dennis a lucirse en varias intervenciones. El Palma respondió con ocasiones claras de Deivão, Lucão, Ernesto y el propio Dennis, incorporándose al ataque, pero Sukhov seguía sosteniendo a los suyos con un recital bajo palos. En los últimos segundos de la primera mitad, Vadillo pidió tiempo muerto y su pizarra rozó el 2-0, pero el descanso llegó con la mínima ventaja balear.

El inicio del segundo acto mostró a un Hit Kyiv más agresivo, dispuesto a igualar el marcador. Sin embargo, Dennis continuaba imbatible. En la otra área, el Illes Balears Palma Futsal buscaba el segundo: Sukhov volvía a frustrar a Ernesto y Lucão enviaba alto una gran asistencia de Rivillos. El portero ucraniano se mantenía en estado de gracia… hasta que Rivillos volvió a aparecer. Alisson robó en campo propio y asistió al madrileño, que, con la portería vacía tras la salida de Sukhov, firmó el 2-0.

El golpe espoleó al Hit, que recortó distancias a falta de diez minutos con un gol de Zhuk (2-1). Los ucranianos se crecieron, y Deivão y Dennis tuvieron que intervenir para evitar el empate. Sukhov se incorporaba como quinto jugador en cada ataque y el asedio era constante. Hasta que otra vez Alisson rompió el guión: robo, conducción, amago y definición para poner el 3-1 y desatar a Son Moix. Zhruba pidió tiempo muerto, pero Ernesto se encargó de cerrar el partido. El brasileño forzó el error del portero-rival-jugador y anotó el 4-1 a cuatro minutos del final.

El Hit Kyiv aún encontró el 4-2, obra de Zhuk, e incluso estrelló un balón en el larguero en el último minuto, pero ya no quedaba margen para más. El vigente tricampeón de Europa certificó así su clasificación a los cuartos de final de la UEFA Futsal Champions League, firmando otra gran noche continental en Son Moix.

Illes Balears Palma Futsal: Dennis, Deivão, Lucão, Mario Rivillos y Ernesto. También jugaron: Charuto, David Peña, Alisson y Mateus Maia.

FC Hit Kyiv: Sukhov, Pervieiev, Melnyk, Zhuk, Malynovskyi. También jugaron: Sahaidachnyi, Podliuk, Pediash, Sheremeta.

Goles: 1-0, Mario Rivillos (min. 8); 2-0, Mario Rivillos (min. 24); 2-1, Zhuk (min. 30); 3-1, Alisson (min. 35); 4-1, Ernesto (min. 36); 4-2, Zhuk (min. 38).

Árbitros: Vlad Nicolae Ciobanu (ROU) y Bogdan Hanceariuc (ROU). Mostraron tarjeta amarilla a Mario Rivillos, del Illes Balears Palma Futsal, y a Podliuk, del FC Hit Kiev.

Pabellón: Palau Municipal d’Esports Son Moix. 3200 espectadores. Partido correspondiente a la jornada 13 de la Primera División.