La razón por la que se cancela la emisión de ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’ hoy, viernes 5 de diciembre

No es ningún secreto que La 1 de Televisión Española tiene un auténtico don a la hora de emitir series diarias que, inevitablemente, acaban marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. En la actualidad, los espectadores de la cadena pública pueden disfrutar de dos imponentes historias, como son Valle Salvaje y La Promesa. Ambas se emiten cada tarde de lunes a viernes, y lo cierto es que, gracias a ellas, están consiguiendo grandes datos de audiencia. A pesar de todo, este viernes 5 de diciembre, RTVE ha tomado la impactante y drástica decisión de cancelar la emisión tanto de Valle Salvaje como de La Promesa. Y todo por una razón que, como era de esperar, no ha dejado indiferente a nadie.

Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a la emisión en directo del Sorteo de la fase de grupos del Mundial de fútbol 2026, con sede conjunta en Estados Unidos, Canadá y México. Pero no todo queda ahí, puesto que se hará efectiva la presentación de la competición que comenzará a mediados de junio del próximo año y cuya final se celebrará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (Estados Unidos). Por lo tanto, también habrá un cambio en la programación respecto a Directo al grano, puesto que ampliarán unos 20 minutos el horario habitual que realizan antes de dar paso a Valle Salvaje. Una decisión que, como suele ocurrir en estos casos, ha generado mucha indignación entre los seguidores de ambas series diarias.

¿Qué ocurrió en los capítulos de ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’ emitidos el jueves 4 de diciembre?

Hasta que podamos disfrutar de las nuevas entregas, vamos a recordar lo que ocurrió en ambas historias. Por un lado, en el capítulo 310 de Valle Salvaje, fuimos testigos de cómo Irene ha sorprendido a Leonardo con una firme petición. ¿En qué consiste, exactamente? En que, nada más casarse, se marchen lejos del Valle.

En cuanto al duque, finalmente ha dado respuesta a Victoria sobre qué elegiría, si el ascenso social de la familia o a ella. Lo que es un hecho es que no se esperaba en absoluto esa decisión, ni mucho menos. En la cárcel, hemos sido testigos de cómo Luisa ha confesado a Adriana que el juez, contra todo pronóstico, se ha acercado a verla.

Por otro lado, en el capítulo 729 de La Promesa, los espectadores de La 1 de Televisión Española han sido testigos de cómo, finalmente, Petra ha descubierto quién es el ladrón de recetas. Éste trata de convencerla para que no lo delate. María Fernández y Samuel se ven obligados a dar un toque de atención a Carlo, puesto que presta demasiada atención a las doncellas.

Enora y Toño, en vez de investigar para Manuel, optan por trabajar en secreto en un nuevo motor que parece que va a ser mucho mejor que el anterior. En cuanto a Adriano, pide a Leocadia hablar personalmente con el detective que ella contrató para tratar de buscar a Catalina. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje y La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.