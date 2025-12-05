0-0. El Mallorca no puede con el equipo más débil de Primera

El Mallorca no puede con el equipo más débil de Primera División y sale del Carlos Tartiere con un empate decepcionante que, por lo menos, le permite mantener la distancia de cuatro puntos con respecto a su rival. El Oviedo llegó más al área, pero sin acierto, y la mejor ocasión de la noche la tuvo el catalán Jan Virgili en la primera parte, con un disparo que le sacó de manera prodigiosa el meta Aarón Escandell.

El Mallorca salió fuerte y a los dos minutos Sergi Darder probó a Escandell desde lejos, pero fue un espejismo porque el Oviedo reaccionó de inmediato y antes de llegarse a los diez primeros minutos ya había rematado con peligro en tres ocasiones: Rondón y Colombatto obligaron a intervenir a Bergstrom y Viñas estuvo cerquísima del 1-0 en un cabezazo que había superado al portero y que se marcho fuera por poquísimo. Arrasate, serio en el banquillo, tenía claro que la cosa no iba bien.

La respuesta, por fortuna, fue inmediata. A los 15 minutos Virgili soltó un disparo tremendo que iba directo a gol tras un gran pase de Sergi Darder, pero Aaron Escandell volvió a demostrar por qué es uno de los mejores porteros de la temporada con una parada descomunal.

Ilyas fue el siguiente a los 32 minutos, en una acción en la que se precipitó tratando de resolver casi sin ángulo cuando tenía a su lado a Rondón totalmente solo. También la tuvo Cazorla dos minutos más tarde, pero por suerte para el Mallorca se interpuso Valjent para mandar el balón a córner.

Virgili tuvo la última oportunidad del primer tiempo, pero de nuevo le volvió a negar Escandell el camino del gol en una acción que permitió a ambos equipos llegar con empate a cero al descanso. Todo se iba a definir en el segundo acto.

El Mallorca salió mucho mejor en la reanudación y tuvo su primera ocasión en un cabezazo de Raíllo que se fue fuera por muy poco. El Oviedo, totalmente superado, recurrió al agitador Hassan para volver a recuperar el mando del partido y lo cierto es que el egipcio le cambió la cara al equipo, que volvió a meter a los de Arrasate en su área, aunque sin ningún acierto. Para colmo los asturianos acabaron con nueve jugadores por expulsiones directas de Cazorla y Viñas en la recta final.

Oviedo: Escandell (2), Nacho Vidal (1), David Costas (1), David Carmo (1), Rahim (2), Dendoncker (1), Colombatto (1), Cazorla (2), Ilyas (1), Fede Viñas (1) y Rondón (1). Hassan (2) por Ilyas (65′), Alex Fores (1) por Rondón (81′), Ejaria (1) por Dendoncker (81′)

Mallorca: Bergstrom (2), Maffeo (1), Valjent (2), Raíllo (1), Mojica (1), Omar Mascarell (1), Samú Costa (1), Sergi Darder (2), Mateo Joseph (0), Virgili (1) y Muriqi (1). Morlanes (1) por Sergi Darder (75′), Asano (1) por Virgili (80′), Llabrés (1) por Mateo Joseph (90′), Pablo Torre (1) por Samú Costa (90′)

Árbitro: Iosu Galech (1). TA Samú Costa. TR Cazorla (89′), Viñas (94′)

Incidencias: Buena entrada en el Carlos Tartiere, en el primer partido de la jornada 15 de Primera División.