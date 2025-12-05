Cataluña sacrificará 30.000 cerdos sanos de granjas situadas junto a focos de peste porcina

El Gobierno catalán ha llegado a un acuerdo con representantes del sector porcino para empezar a sacrificar a partir de la próxima semana los cerdos sanos de las granjas situadas en la zona de vigilancia del foco de la peste porcina africana en Barcelona, según han informado fuentes del sector.

La medida afecta a unos 30.000 cerdos de las 39 granjas que se encuentran en el perímetro de vigilancia de 20 kilómetros para evitar la expansión del foco de peste porcina detectado en jabalíes en la sierra de Collserola, en Barcelona.

Según han informado representantes del sindicato agrario Asaja y de la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña al término de una reunión con representantes del Govern, se ha encontrado ya un matadero para sacrificar estos cerdos.

En la reunión han participado por parte del ejecutivo catalán el conseller de Presidencia, Albert Dalmau; el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, y la consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat.

Los representantes del sector porcino han evitado especular sobre el origen del brote de peste porcina africana detectado en jabalíes y de la posibilidad de que saliera de un laboratorio.

Sin embargo, hay indicios sólidos que refuerzan la hipótesis de que este brote haya sido consecuencia de un fallo de seguridad en un laboratorio de referencia que la Generalitat tiene precisamente en la zona en la que se detectó el brote con jabalíes contabiados.

De hecho, el Ministerio de Agricultura ha abierto una investigación tras detectar que la Peste Porcina Africana (PPA) podría tener ese origen insólito. Según ha manifestado el Ministerio de Agricultura en una comunicación oficial, el virus detectado en Barcelona podría proceder de una instalación de confinamiento biológico y no haberse sido consecuencia de animales o productos infectados.

Los análisis realizados por el Centro de Investigación en Sanidad Animal de Valdeolmos, laboratorio de referencia de la UE, sobre el brote detectado el pasado 28 de noviembre en Cerdanyola del Vallés (Barcelona), revelan que el virus hallado en la provincia barcelonesa pertenece al grupo genético 29, completamente diferente de todos los virus circulantes actualmente en Europa, que pertenecen al grupo 2-28. El informe expone que este virus es «muy similar al grupo genético 1 que circuló en Georgia en 2007», una cepa que no se había vuelto a detectar en territorio europeo desde entonces.