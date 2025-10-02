Ayuso tilda de «asamblea flotante» a la flotilla: «Ya se han dado el baño, ahora a por las subvenciones»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tachado este jueves de «asamblea flotante» a la flotilla pro-Palestina y ha asegurado que si los integrantes de los navíos creyeran que Israel es un «Estado genocida» no habrían ido «ni locos». «Pero ya se han dado el baño. Y ahora, pues vengan subvenciones para chiringuitos, para el teatro, para el cine, ya se han hecho su agosto», ha indicado Ayuso.

Las palabras de la dirigente madrileña llegaron después de que la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, utilizara su turno en la sesión de control de la Asamblea de Madrid para preguntar a Ayuso si reclamará la «devolución de los españoles retenidos» en la expedición. «¿Usted está del lado de los que pasan hambre o de los genocidas que los están matando de hambre?», ha cuestionado Bergerot.

«¿Está usted del lado de los 500 ciudadanos pacíficos que han ido a Gaza en una acción humanitaria? ¿O del lado del Ejército de Israel que los ha secuestrado? ¿Del lado de los 50 españoles secuestrados o de sus secuestradores, presidenta? ¿Usted de qué lado está?», ha insistido la dirigente de Más Madrid.

La presidenta ha respondido a Bergerot indicando que, mientras «el mundo contiene el aliento a ver si de una vez esto para», la izquierda madrileña «se rompe al oír la palabra paz». En ese contexto, lanzó un dardo a la izquierda abertzale: «Con quien Bildu se acuesta, secuestrado se levanta», afirmó, en una acusación velada de complicidad con el terrorismo

Israel ha interceptado navíos de la flotilla

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Israel ha informado este jueves de que ha interceptado varios barcos de la Global Sumud Flotilla, en una operación que se está llevando a cabo «sin incidentes» y «de forma segura». Los pasajeros, incluida la activista sueca Greta Thunberg, han sido trasladados al puerto israelí de Ashdod, añade. Una escuadra naval israelí ha bloqueado el avance de la flotilla que pretendía llegar a Gaza y a esta hora ya ha interceptado 40 barcos, según la web de propia flotilla.

El citado ministerio israelí ha difundido un mensaje de advertencia a través de sus redes sociales y ha asegurado que el único propósito de la flotilla «es la provocación», ya que se niega a transferir la ayuda a Gaza mediante otros medios.