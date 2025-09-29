El Gobierno de Ayuso denuncia 40 fallos en las pulseras antimaltrato

La Comunidad de Madrid ha detectado 40 fallos en las pulseras antimaltrato cuyos fallos adelantó en exclusiva OKDIARIO el pasado 17 de septiembre. Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local del Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso, y Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, han informado de esta situación tras la reunión extraordinaria del Observatorio de Víctimas de la Violencia de Género.

Desde la Comunidad de Madrid exigen al Gobierno central presidido por Pedro Sánchez medios suficientes para la atención de las mujeres damnificadas por los fallos en el sistema telemático de localización de agresores. También, han reclamado que esta situación «no suceda de nuevo».

El Ejecutivo regional ha convocado la reunión del Observatorio de Víctimas de la Violencia de Género después de que la Fiscalía alertara de absoluciones de acusados por «múltiples fallos» en los dispositivos antimaltrato. Entre los medios de comunicación, este periódico fue el primero en informar del vacío informativo generado por el cambio de proveedor del Ministerio de Igualdad en lo que respecta al sistema de seguimiento telemático de órdenes de alejamiento.

Tal y como ha informado García Martín, se han detectado seis fallos en las Oficinas de Asistencia a Víctimas de Delitos, dependientes de la consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local. Además, también hay 31 errores detectados a través de la Agencia de Seguridad y Emergencia ASEM 112 y otros tres en el 012 Mujer.

García Martín, también portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, ha manifestado que temen que estas cifras aumenten, y como consecuencia pide al Ejecutivo central «una rendición de cuentas» en un asunto, el de las pulseras defectuosas, que «no funcionan y no respondían a las necesidades de las mujeres».

Ayuso exige el fin de las mentiras

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha subrayado que las pulseras antimaltrato «no funcionan» y pide al Gobierno de Pedro Sánchez que «deje de mentir» y de impulsar «leyes sectarias y lejos del rigor jurídico», ya que las mismas hacen que las mujeres «estén completamente desprotegidas».

En una entrevista en El Programa de AR, este lunes, Ayuso ha sido muy dura con la gestión del Ministerio de Igualdad. «Lo que estoy viendo todos los días es que cada vez que sale una mujer que ha fallecido por violencia de género estaba en el sistema de Viogén», ha denunciado, tras el último asesinato de una mujer de 28 años en Sevilla.

Ayuso ha criticado también que «nunca nadie» del Gobierno dimita en estos casos y ha pedido «no acostumbrarse» a que las cosas no funcionen en España. «Esto pasa como con las estaciones de tren. A mí me parece muy bien que le pongan nombres de mujeres a las estaciones de tren de España. Pero me importa más, como mujer y como hombre, que llegue el tren a tiempo. Nos utilizan. Es el pretendido feminismo del Gobierno», ha reprochado.