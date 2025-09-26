La Comunidad de Madrid ha conseguido que el Gobierno de Sánchez se comprometa en su planificación eléctrica a atender la demanda de vivienda prevista en la autonomía. Así lo ha destacado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, tras la reunión que ha mantenido hoy en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con el Secretario de Estado de Energía, Joan Groizard.

Novillo ha subrayado que «para el Gobierno autonómico es prioridad poder atender el ritmo de construcción de viviendas, dada la alta demanda que presenta la región».

En este sentido, ha indicado que, en los próximos cinco años, se prevé el inicio de más de 160.000 viviendas. De ellas, en torno a 60.000 no estaban contempladas en la planificación eléctrica inicial del Gobierno central y se incluirán durante el periodo de alegaciones.

Por ello, el consejero ha mostrado de manera cautelosa su satisfacción, indicando que hay que esperar que «ese compromiso que ha tenido el Secretario de Estado de incorporar todas la posiciones eléctricas para no perder una sola vivienda en la Comunidad de Madrid, se consolide una vez que aprueben definitivamente este Decreto de planificación».

Además, ha insistido en que la transición energética necesita de «más inversión, más agilidad y, también, de no comprometer lo que es la producción con el cierre de las centrales nucleares». Por ello, ha pedido que se estudie la ampliación del plazo de la vida útil de las centrales nucleares, «que para el Gobierno de la Comunidad de Madrid es esencial».

Avances en la Comunidad de Madrid

Por otra parte, el Ministerio y Red Eléctrica han felicitado a la Administración regional por la agilidad en cuanto a las autorizaciones. Para el consejero, «todo ese esfuerzo realizado durante los dos últimos años de incrementar un 60% esas autorizaciones de las infraestructuras eléctricas, se ha puesto encima de la mesa y ha sido valorado por el Gobierno central». Gracias a ello, “nuestras peticiones ahora estén muy maduras y sabemos exactamente qué es lo que necesitamos para los próximos años”, ha marcado.

En otro orden de cosas, el consejero de Medio Ambiente ha mostrado su preocupación por los centros de procesamiento de datos, de los que el Ministerio no ha contemplado ninguno de los grandes centros para todo el país. Asimismo, ha insistido en que el Ministerio debe hablar con este sector, fundamental para el desarrollo de otras actividades como es la implantación de la inteligencia artificial.

«Es importante no perder ese tren, en el que Madrid se está posicionando a la cabeza incluso de muchos lugares de Europa y, por tanto, necesitamos seguir trabajando para dar respuesta a esta alta demanda que tenemos», ha concluido Novillo.