El precio de los hogares es una de las mayores preocupaciones de los españoles, debido a que a pesar de la aplicación de la Ley de Vivienda no se ha conseguido que deje de incrementarse. En concreto, el precio medio de la vivienda libre ya ha subido un 10,4% en el segundo trimestre del año, hasta alcanzar los 2.093,5 euros por metro cuadrado.

De esta forma, el precio de la vivienda ha experimentado una subida trimestral del 3% y ha alcanzado el tercer valor más alto del nuevo milenio, sólo por detrás de los 2.095,7 euros por metro cuadrado del segundo trimestre de 2008 y el máximo de 2.101,4 euros del primer trimestre de 2008. Por tanto, los datos actuales del precio de la vivienda ya están alcanzando cifras de la burbuja inmobiliaria en 2008, según datos de la estadística sobre el valor tasado de la vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

No obstante, todavía no se detecta una crisis financiera. El motivo es que «un factor para que se diera además una crisis financiera sería una alta tasa de endeudamiento, y los bancos han hecho unos filtros muy grandes y han sido muy prudentes para evitarlo», ha explicado a OKDIARIO Miguel Ángel Gómez, presidente de la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (Amadei).

«Las entidades bancarias han hecho filtros muy grandes durante muchos años después de la burbuja del 2008 y actualmente no tenemos una burbuja inmobiliaria que vaya a tener como consecuencia una crisis financiera», ha indicado Gómez.