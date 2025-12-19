El IBEX 35 cierra hoy en 17.199,40, subiendo un 2,05% respecto al viernes pasado

El IBEX 35 ha alcanzado su máximo histórico al cerrar el viernes 19 de diciembre de 2025 en 17.199,40 puntos, con una variación diaria del 0,10%. En conjunto, acumula un avance semanal del 2,05% y se revaloriza un 49,15% en el año.

En la sesión de cierre, el IBEX ha mostrado un rango de cotización que ha oscilado entre los 17.079,10 y los 17.218,30, lo que indica un rango moderado. Además, el volumen total negociado ha alcanzado los 107,86 millones, lo que refleja una fuerte actividad en el mercado.

De este modo, el índice acumula tres jornadas consecutivas en positivo y mantiene el tono positivo que caracteriza el tramo final del mes.

En el conjunto del mercado de empresas, Acciona (3,47 %), Grifols (2,22 %) Mapfre (1,6 %) lideraron las subidas del día. También sobresalieron Iberdrola (1,53 %) y Indra (1,38 %) entre los valores más altos.

Mercados internacionales

Las principales Bolsas europeas han cerrado con resultados negativos: el DAX de Fráncfort ha retrocedido un 1,42%, el CAC de París ha cedido un 1,09%, el FTSE de Londres ha bajado un 0,11% y el MIB de Milán ha caído un 0,09%.

En el mercado de divisas, el euro se colocaba en 1,1721 dólares, con una ligera variación a la baja del 0,06%. Por su parte, el bitcoin se ha situado en 87,951.28 dólares, marcando una disminución del 1,94%. La onza de oro troy se ha cotizado en 4,380.90 dólares, con un leve incremento del 0,10%.

En el lado contrario, las mayores caídas fueron para Enagás, que cedió un 2,37 %, arrastrando un día de tendencia negativa, mientras Telefónica y ArcelorMittal registraron descensos del 1,52 % y 1,45 %, respectivamente, con volúmenes de negociación cercanos a 3.887.261 y 6.594.548 títulos. Amadeus IT Group y Acerinox también cerraron con retrocesos.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, se ha apreciado un 2,06% y se ha situado en los 60,31 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, se ha encarecido un 2,25% hasta los 56,42 dólares.