Samú Costa, en la mejor temporada de su carrera

Samú Costa está en la mejor temporada de su carrera, al menos en el aspecto goleador. El centrocampista portugués logró en Mestalla su tercer gol en las 17 jornadas de Liga disputadas, algo que hasta ahora no había conseguido jamás en Primera División. Samú Costa acelera para poder llegar al Mundial del próximo verano, aunque está complicado.

Las tres dianas las ha marcado el luso fuera de casa y además en escenarios importantes: primero fue en San Mamés ante el Athletic, luego en La Cerámica ante el Villarreal y por última en esta jornada en Mestalla ante el Valencia, y las tres han sido de gran factura. El jugador, que nunca se había destacado por su capacidad goleadora, se está convirtiendo en una de las mayores garantías ofensivas del equipo de Arrasate, hasta el punto de que ya es el segundo pichichi tras el kosovar Muriqi.

Samú Costa, que se estrenó como internacional portugués la pasada temporada, pelea por ganarse un puesto en la lista definitiva del español Roberto Martínez para el Mundial que se disputará este verano en Estados Unidos, México y Canadá. Lo tiene difícil porque Portugal dispone de uno de los mejores medio campos del planeta, con jugadores como Joao Neves, Rúben Neves, Palinha, Vitinha, Bruno Fernándes, Bernardo Silva o Pedro Gonçalves, pero sin duda si sigue a este nivel se lo va a poner muy difícil al seleccionador.

Ésta es la tercera temporada de Samú Costa en el Mallorca. El jugador tiene contrato hasta 2028 con una cláusula que ronda los 20 millones de euros, un precio no demasiado alto si sigue con estas prestaciones. El portugués abandonó este pasado verano la representación de Jorge Mendes a través de Gestifute y su representante es ahora Ulisses Santos a través de la agencia US11, que también lleva los derechos del defensa africano del Oviedo David Carmo.