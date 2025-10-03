Muere un niño de 13 años en un accidente con un patinete en El Saucejo (Sevilla)

Un niño de 13 años ha muerto tras sufrir un accidente con un patinete este jueves en El Saucejo (Sevilla), según informa el 112. Otro menor de la misma edad que también iba en el patinete ha resultado herido.

El accidente se produjo sobre las 19:20 horas, cuando varias llamadas a Emergencias pedían asistencia sanitaria urgente para un niño que estaba en el suelo junto a un patinete en la calle Majadahonda de la citada localidad sevillana.

Al lugar acudieron la Policía Local y el 061. Los dos niños fueron trasladados al Hospital Universitario de La Merced, en Osuna. Uno de ellos, el que conducía el patinete, ingresó en estado crítico y falleció poco después. El otro menor se encuentra consciente y fuera de peligro, y permanece ingresado en planta a la espera de su evolución en las próximas horas, según fuentes sanitarias.

La principal hipótesis de la Guardia Civil es que los dos niños iban en patinete, se distrajeron y acabaron chocando contra un vehículo estacionado.

La investigación, que permanece abierta, está en manos del equipo de atestados de la Guardia Civil de Utrera.