La edil podemita de Palma de la flotilla pro-Gaza, trasladada a una prisión en el desierto de Israel

La edil podemita en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz Dalda, que estaba embarcada en la flotilla pro-Gaza Global Sumud y que ayer fue interceptada por Israel tras un mes de travesía y constantes provocaciones, ha sido trasladada junto a 472 tripulantes a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev, en el sur de Israel.

Pese a las advertencias del país hebreo, los barcos de la flotilla seguían navegando en la zona de exclusión de 120 millas establecida por Israel frente a Gaza. Por ello, buques israelíes interceptaron este jueves varios barcos propalestinos. Los primeros en ser frenados fueron el Alma (donde iba Greta Thunberg) y Sirius (donde iban Ada Colau y más de una decena de españoles).

Loubna Tuma, abogada de Adalah, el equipo jurídico de la flotilla, ha informado de que 473 es el número de pasajeros de los barcos interceptados por Israel conducidos a la prisión, desde donde serán deportados a sus países.

La letrada no supo concretar cuántas personas han accedido a ser deportadas inmediatamente y cuántas no, que son las dos posibilidades que el Gobierno de Israel ha dado a los detenidos, recoge la agencia Efe. En el primer caso, se les traslada al aeropuerto de Tel Aviv para coger un vuelo de deportación y en el segundo se abre un procedimiento judicial en el que un juez decidiría sobre su deportación, un proceso que requiere más tiempo y que les podría llevar a estar en la cárcel varias semanas o meses.

En la interceptación de la flotilla pro-Gaza Global Sumud, en la que viajaba la concejal podemita de Palma Lucía Muñoz, ha llamado mucho la atención que los integrantes de la misma lanzaran sus teléfonos móviles y dispositivos electrónicos al mar cuando sus barcos fueron intervenidos por los marinos israelíes.

La acción, captada en vídeos en vivo transmitidos por los propios activistas, buscaba impedir que las autoridades israelíes accedieran a información sensible que pudiera exponer a los involucrados y evitar ser identificados.