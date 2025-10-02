Israel intercepta el barco de la flotilla pro-Gaza donde viaja la concejal podemita del Ayuntamiento de Palma

Tras un mes de travesía y constantes provocaciones, finalmente Israel ha decidido interceptar «de manera segura» y «sin incidentes» 13 barcos de la flotilla pro-Gaza, entre los que se encuentra la concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz Dalda. La edil izquierdista ha asegurado en sus redes que ha sido «detenida de manera ilegal» y ha exigido al Gobierno de Sánchez que «intervenga de inmediato para lograr nuestra liberación».

Pese a las advertencias del país hebreo, los barcos de la Flotilla Global Sumud segúian navegando en la zona de exclusión de 120 millas establecida por Israel frente a Gaza. Por ello, buques israelíes han interceptado varios barcos propalestinos. Los primeros en ser frenados fueron el Alma (donde iba Greta Thunberg) y Sirius (donde iban Ada Colau y más de una decena de españoles).

Lucía Muñoz habla de una detención ilegal, pero los tripulantes interceptados entre los que ella se encuentra están siendo trasladados al puerto israelí de Ashdod «donde después cada país deberá encargarse de sus connacionales», según ha informado el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto.

El ridículo de la flotilla pro-Gaza ha sido mayúsculo al quedarse a las puertas de romper el bloqueo marítimo israelí en la Franja de Gaza. Un mes de travesía para acabar deportados de buena manera y pacíficamente por el país al que detestan. «Greta y sus amigos se encuentran sanos y salvos», ha afirmado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel.

🚨¡¡SI ESTÁS VIENDO ESTE VÍDEO ES PORQUE HEMOS SIDO DETENIDAS DE MANERA ILEGAL POR ISRAEL!! Te pido que comentes y compartas este vídeo para que el mundo se entere. Exigimos a nuestros Gobiernos que intervengan de inmediato para lograr nuestra liberación y garantizar la llegada… pic.twitter.com/FYUw0HlyBt — Lucía Muñoz Dalda (@luciadalda) October 1, 2025

El diputado nacional de Vox por Baleares, Jorge Campos, ha reaccionado a la interceptación del barco donde iba a bordo Lucía Muñoz: «la flotilla de la marihuana, financiada por los terroristas de Hamas, ha sido interceptada por las Fuerzas Armadas israelíes. Sus miembros serán detenidos, como ya les habían advertido. Ya os dije que, los que navegan con el trapo estrellado como bandera, no llegarían a Gaza».

Hay que recordar que han sido los propios integrantes de la flotilla quienes se han puesto en peligro, desoyendo las recomendaciones de los dos únicos gobiernos que les han ofrecido escolta de la Armada, España e Italia. Los líderes de ambos países, Pedro Sánchez y Giorgia Meloni, les habían pedido «encarecidamente» que dieran la vuelta y no llegaran a Gaza, ni siquiera que traspasaran la zona de exclusión marítima de Israel. Primero, para no correr peligro, y segundo, porque, como les dijo Meloni, el momento, con el plan de paz de Trump negociándose, no era el más indicado para añadir presión a Israel.

Según informes de testigos oculares y transmisiones en directo, marinos israelíes han subido a bordo de al menos tres buques líderes: Alma, Adara y Sirius. Sus ocupantes han arrojado sus teléfonos al mar y han sido trasladados «de forma segura» al puerto israelí de Ashdod.

Israel sostiene que tiene derecho a interceptar este tipo de barcos en virtud de esa zona de exclusión impuesta frente a la Franja por razones de seguridad, si bien los activistas han recalcado que no puede actuar en aguas internacionales o en aguas que quedarían bajo jurisdicción palestina.