El Ayuntamiento de Palma obligado a pagar las vacaciones de su edil podemita en la flotilla pro-Gaza

La concejala podemita en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz Dalda, quien lleva un mes de vacaciones en la ridícula flotilla pro-Gaza, cobrará de forma íntegra su sueldo como concejala en el consistorio palmesano. A pesar de la oposición frontal del equipo de Gobierno, liderado por el popular Jaime Martínez, la política del partido morado ha encontrado en el reglamento de la institución a su gran aliado.

Fuentes próximas al caso han confirmado a OKBALEARES que los técnicos municipales han llegado a la conclusión de que no existe reglamentación vigente en el Ayuntamiento de Palma que recoja un caso similar. Por consiguiente, a falta de realizar consultas en órganos superiores, no pueden suspender de empleo y sueldo a la política podemita.

El alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, ya contestó por escrito a una instancia presentada en el registro municipal por Lucía Muñoz, única edil de Podemos en el Ayuntamiento, unos días antes de embarcarse en la flotilla de Gaza en la que le solicitaba apoyo y respaldo institucional, su obligación de ir y asistir a los plenos y comisiones municipales.

«En su condición de miembro de esta Corporación, se debe a un estatuto que, entre otros cometidos, le impone el deber de asistir a todas las sesiones del pleno, de las comisiones y de los demás órganos colegiados locales de los que forme parte», indicaba el primer edil palmesano.

Martínez recordó a Muñoz, además, que en atención a su condición de ciudadana y miembro de la Corporación, a su inminente partida y al riesgo que dice comportar su viaje, «es mi deber como alcalde velar por su seguridad y recordarle que corresponde al Gobierno de España la dirección de la política exterior, inspirada en todo momento por el respeto a la dignidad humana, la libertad, el Estado de Derecho y los derechos humanos, siendo uno de sus objetivos el mantenimiento y promoción de la paz y la seguridad internacionales».

Para el número uno del Ayuntamiento de Palma estas cuestiones políticas internacionales, de evidente interés para esta Corporación y los ciudadanos en ella representados, es «ajena a las competencias que legalmente tiene atribuidas, se rige por la unidad de acción y la lealtad institucional».

Finalmente, Lucia Muñoz, cobrará de forma íntegra su sueldo sin haber cumplido ni un solo día con sus obligaciones. Cobrará 58.000 euros al año a pesar de hacer una clara y manifiesta dejación total de sus funciones municipales riéndose de todos los ciudadanos. De hecho, a través de sus redes sociales, presume de no ir al pleno. «Estoy donde tengo que estar».