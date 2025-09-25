Jorge Campos a la edil podemita de Palma que no acude al pleno: «Cumple con tus obligaciones, vaga»

El diputado nacional de Vox por Baleares, Jorge Campos, ha cargado contra la concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz Dalda, que lleva un mes a bordo de un barco de la flotilla pro-Gaza que va rumbo a Palestina.

Tras conocerse este jueves que la edil podemita no se ha presentado al primer pleno municipal del curso político por estar en la Global Sumud Flotilla, el diputado de Vox ha cargado contra Lucía Muñoz por hacer dejación total de funciones de la política municipal para la que fue elegida y por la que cobra 58.000 euros al año.

«Cumple con tus obligaciones, vaga. Deja la flotilla de la marihuana, que llevas un mes de vacaciones que no te corresponde, y el sueldo te lo pagamos los palmesanos, no tus amigos de Hamas», ha escrito Campos en su cuenta de la red social X.

A ver @luciadalda , cumple con tus obligaciones, vaga. Deja la flotilla de la marihuana, que llevas un mes de vacaciones que no te corresponde, y el sueldo te lo pagamos los palmesanos, no tus amigos de Hamas. “La edil podemita de Palma de vacaciones en la flotilla pro-Gaza se… — Jorge Campos Asensi (@jcamposasensi) September 25, 2025

Lejos de sentir vergüenza por no presentarse a su puesto de trabajo, Lucía Muñoz ha presumido de no ir al pleno municipal del Ayuntamiento de Palma de este jueves. «Como pueden comprobar no he podido asistir al pleno y espero que puedan disculparme, pero no puedo estar más orgullosa de estar donde estoy ahora, estoy donde tengo que estar», ha afirmado la regidora de Podemos en X.

Un total de 57.447 euros anuales son los que cobra una Lucía Muñoz que no ha acudido al primer pleno municipal como opositora. Su silla de concejal votada por apenas 8.000 palmesanos ha estado este jueves totalmente vacía mientras ella surca los mares. La semana pasada tampoco hizo acto de presencia en las comisiones informativas previas al pleno de hoy.

«Hoy me ausento de mis funciones en el pleno porque nada debería de continuar con normalidad ante el horror que vive Gaza y porque nuestro deber como humanidad es pararlo todo hasta que pare el genocidio», subraya la concejala instando al resto a imitar su ausencia.

Cabe recordar que el alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, recordó a Lucía Muñoz su obligación de ir y asistir a los plenos y comisiones municipales como concejal electa. «En su condición de miembro de esta Corporación, se debe a un estatuto que, entre otros cometidos, le impone el deber de asistir a todas las sesiones del pleno, de las comisiones y de los demás órganos colegiados locales de los que forme parte», aseguró el primer edil.