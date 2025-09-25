La edil podemita de Palma de la flotilla pro-Gaza presume de no ir al pleno: «Estoy donde tengo que estar»

La edil podemita de Palma embarcada en la flotilla pro-Gaza, Lucía Muñoz, presume de no ir al pleno. «Estoy donde tengo que estar», ha afirmado en redes sociales la concejala que cobra 58.000 euros al año y que lleva todo el mes a bordo de un barco rumbo a Palestina, haciendo dejación total de funciones de la política municipal.

Hoy en el pleno ordinario que está celebrando el Ayuntamiento de Palma una activista de la entidad Nuevo Circo Social ha leído una carta de la edil Muñoz al alcalde de la capital balear, Jaime Martínez, en la que, en primer lugar, le reprocha que le recordara su obligación de estar en el pleno.

«Como pueden comprobar no he podido asistir al pleno y espero que puedan disculparme, pero no puedo estar más orgullosa de estar donde estoy ahora», ha trasladado la concejala, que ya la semana pasada tampoco hizo acto de presencia en las comisiones informativas previas al pleno. En aquella misiva que Martínez le remitió a Muñoz, el alcalde le recordó sus obligaciones como concejala, cargo por el que le pagan los contribuyentes palmesanos.

«En su condición de miembro de esta Corporación, se debe a un estatuto que, entre otros cometidos, le impone el deber de asistir a todas las sesiones del pleno, de las comisiones y de los demás órganos colegiados locales de los que forme parte», apuntaba el alcalde del PP.

Sin embargo, Lucía Muñoz le ha contestado en la carta reproducida hoy en el pleno. «Me ausento de este pleno con la conciencia bien tranquila y el corazón en Gaza», afirma la única representante con la que cuenta ya Podemos en el salón de plenos.

Es más, para la edil podemita, que hoy cumple 32 años y que además es coordinadora autonómica en Baleares de Podemos, los que no están haciendo lo que deben son el resto de concejales, porque no están donde deben estar.

«Hoy me ausento de mis funciones en el pleno porque nada debería de continuar con normalidad ante el horror que vive Gaza y porque nuestro deber como humanidad es pararlo todo hasta que pare el genocidio», subraya la concejala instando al resto a imitar su ausencia.

Por último, Muñoz le recuerda al primer edil que la flotilla es una misión humanitaria donde vamos a bordo «ciudadanas palmesanas y de otras ciudadanías cuya integridad física está en riesgo amenazada con una entidad que se cree impune. Debemos actuar y no debemos permitirlo».

Pero como el alcalde Martínez le manifestó en su respuesta, «el Estado es el máximo garante de la seguridad de sus ciudadanos en el ámbito internacional y compete al Consulado de España en Jerusalén la asistencia y protección de los españoles que se encuentren en Israel, entendiendo que su entorno familiar más cercano estará informada en todo momento de su situación».