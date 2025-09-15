Jorge Campos, sobre la flotilla pro-Gaza: «Qué se puede esperar con la cantidad de drogas que se toman ahí»

El diputado nacional de Vox por Baleares, Jorge Campos (Vox), ha vuelto a arremeter contra Lucía Muñoz Dalda, la concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Palma que viaja en la flotilla pro-Gaza y que el pasado domingo celebró y jaleó el boicot de radicales manifestantes propalestinos a La Vuelta ciclista a España.

En unas declaraciones en exclusiva a OKBALEARES, el dirigente de Vox ha vuelto a tener unas duras palabras sobre la edil podemita y su flotilla. «Es una vaga que está de fiesta y haciendo el paripé por el mar Mediterráneo en la flotilla de la marihuana. Además, es muy maleducada, pero es normal, qué se puede esperar con la cantidad de drogas que se meten ahí».

Cabe recordar que Jorge Campos y Lucía Muñoz han tenido varios enfrentamientos en los últimos días en redes sociales a raíz de la flotilla pro-Gaza. Los dos políticos de las Islas se enzarzaron en un cruce de exabruptos que ha iniciado la concejala Muñoz cuando le ha indicado a Jorge Campos: «Jorge, ya sabemos que tú eres más de ponerte fino a puros y soberano. Hay que ir muy borracho o ser muy gilipollas para no diferenciar una bengala de un dispositivo incendiario».

Se trata de una respuesta en relación al supuesto ataque con drones que los integrantes de la flotilla aseguran haber sufrido rumbo a Gaza y que Jorge Campos había puesto en duda y que achacaba a una bengala lanzada por ellos, que habría caído en uno de los barcos.

La flotilla de la marihuana @ACOM_es pic.twitter.com/eKWuzshJDZ — Jorge Campos Asensi (@jcamposasensi) September 11, 2025

La «flotilla de la marihuana»

La respuesta contundente del diputado de Vox en el Congreso, que ya había bautizado la expedición de la Global Sumud Flotilla como «la flotilla de la marihuana», fue la siguiente: «Deja los porros, Lucía. Pásate a los puros. Te invito a uno este domingo en la Plaza de Toros de Muro».

Tras este cruce de ataques, la concejal palmesana que lleva ya dos semanas embarcada en la Global Sumud Flotilla haciendo dejación total de funciones de la política municipal para la que fue elegida y cobra cada año un sueldo que ronda los 58.000 euros, insultó a este periódico por contar su enfrentamiento con Campos, al que calificó de «mamporreros de la cloaca balear».

Debido a su viaje hacia Palestina, el alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, contestó a una instancia presentada en el registro municipal por Lucía Muñoz, unos días antes de embarcarse en la flotilla en la que le solicitaba apoyo y respaldo institucional.

El alcalde de la capital balear recordó a la podemita su obligación de ir y asistir a los plenos y comisiones municipales. «En su condición de miembro de esta Corporación, se debe a un estatuto que, entre otros cometidos, le impone el deber de asistir a todas las sesiones del pleno, de las comisiones y de los demás órganos colegiados locales de los que forme parte», indica el primer edil palmesano que precisa en su respuesta que «el riesgo que comporta su decisión compromete su seguridad como ciudadana de Palma y su deber como concejala de este Ayuntamiento».