Adiós a las placas solares: la alternativa barata y fácil de instalar que puede cambiarlo todo

Las placas solares se despiden por completo

La alternativa barata y fácil de instalar que puede cambiarlo todo

Tal y como nos explica los expertos de Econoticias: «Ahora, ha surgido una nueva opción para aprovechar energía renovable. Dista de los paneles solares en el hecho de que no extrae la energía del Sol, sino del viento. Así, el invento que puede desterrar a los paneles solares convencionales es un “mini” aerogenerador. Corresponde a la idea promulgada por una compañía noruega llamada Ventum Dynamics que permite la adquisición de la energía del aire gracias a acotados aerogeneradores que pueden instalarse en los tejados de las casas en áreas residenciales, centros comerciales y también en industrias. Lo más destacado de esta solución, de la que ya existe un prototipo más potente y eficaz, es que puede originar energía de manera constante, permitiendo que se adapte a la dirección del viento, sin necesidad de volver a orientar su posición. Por ende, la dirección en la que sopla el viento o los posibles impedimentos que puedan obstaculizar que el aire llegue al aparato no presentan un problema para las turbinas».

Siguiendo con la misma explicación: «umado a esto, según ha indicado la compañía, estas turbinas pueden instalarse en el transcurso de un día. Asimismo, debido a su tamaño compacto (miden alrededor de 2 metros de altura) pueden montarse en cualquier espacio del edificio y reemplazar a los convencionales paneles solares. Estas turbinas también pueden funcionar de manera independiente o conectadas a la red eléctrica. Con semejantes características, queda claro que se trata de un invento revolucionario para los ciudadanos/as. Tanto como esta turbina eólica que presentamos hace un tiempo atrás: acelera el viento y quintuplica la energía. La marca asegura que una sola de sus turbinas alberga la capacidad suficiente para crear hasta 1500 W constantemente gracias al empleo de aerogeneradores de eje vertical (VAWT). Asimismo, puede producir 187 W en condiciones de viento que soplan a 6 metros por segundo, rozando los 1500 W con viento de 13 m/s. Adicionalmente, la empresa ha creado un software específico, Ventum IoT, que analiza la llegada del aire a cada zona para seleccionar el mejor rincón para encender la turbina. Otro rasgo no menor de Ventum Dynamics es que también permite monitorear la actividad de la turbina de manera remota desde una aplicación móvil en tiempo real, bajando el costo de mantenimiento».