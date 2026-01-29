Ni en el dormitorio ni en el baño: el lugar de tu casa donde debes poner las fotos según el Feng Shui

El lugar de tu casa donde debes poner las fotos no es el dormitorio ni en el baño, el Feng Shui tiene la respuesta que buscas. Es momento de poner en práctica algunas peculiaridades que nos servirán para mantener estos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas. Sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar esta situación de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca.

La energía de nuestra casa puede ser sutil y enfocarse directamente ante una serie de peculiaridades que le vamos dando. Es importante disponer de una serie de detalles que, sin duda alguna, pueden acabar siendo los que nos van a marcar muy de cerca, con algunas novedades que podrían convertirse en la antesala de algo más. Es momento de disponer de este punto de la casa que nos dará una fuerza de más, de conocer dónde deberemos poner las fotos para que el Feng Shui haga de las suyas de la mejor manera posible en estos días que tenemos por delante.

Ni en el baño ni en el dormitorio

El dormitorio es uno de los puntos de la casa en la que podremos empezar a ver llegar estos cambios de energía que tanto necesitamos. Sobre todo, cuando tenemos en mente determinadas peculiaridades que vienen de una disciplina milenaria que tocará empezar a ver con otros ojos.

Estaremos muy pendientes de unas fotos que, aunque colocamos dónde podemos o necesitamos, siempre hay un punto de inflexión que deberemos empezar a visualizar de una forma muy concreta. Es un elemento que implica emociones, un tipo de energía que estos expertos se encargan de poner en práctica en estos días que tenemos por delante.

Un cambio de ciclo que, sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar en nuestra casa y que quizás implique retirar algunas fotos del baño. No es un sitio común, pero quizás nos guste mostrar fotos de nuestro cuerpo o familia en un momento concreto que nos invita a descubrir una etapa feliz.

No debemos olvidar que en el baño solemos pasar mucho tiempo, aunque no es un punto en el que descubriremos determinadas peculiaridades y que debemos empezar a ver llegar de una forma muy diferente. Los expertos en Feng Shui saben bien qué lugar de la casa debe ser el adecuado para poner fotografías.

El Feng Shui marca este punto de la casa para poner fotos

Montserrat Beltrán experta en Feng Shui nos explica desde su blog el lugar más adecuado para poner esas fotografías a las que les tenemos mucho cariño:

Coloca tus fotografías en lugares que te gusten. En este caso, por ejemplo, el salón o cuarto de estar puede ser un buen lugar para colocar estos activadores de energía. En él pasarás muchas horas y lo harás rodeado de tu familia y amigos, por lo que tener un buen Chi en esta estancia será lo ideal. En el dormitorio, solo fotos de pareja. El dormitorio principal es un lugar muy íntimo para la pareja, por eso evita colocar fotografías de tus hijos, familiares o amigos.

Pues porque la energía de estas personas, por muy buena que sea, estará interfiriendo en tu relación de pareja. Es como dormir con todos ellos. Así que mejor los colocas en otro lugar de la casa. Si quieres por toda la casa, excepto en tu dormitorio. Si no tienes pareja, puedes buscar una foto tuya que te guste y te haga sentir bien. Quizás de un viaje o un momento que te traiga buenos recuerdos.