El doble rasero del obispo de Mallorca: pide acoger menas pero quiere desahuciar a un menor de un local suyo

El doble rasero del obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull: pide acoger a menas, pero quiere desahuciar a un menor de un local propiedad del Obispado en Palma, situado en la zona montañosa de Na Burguesa.

Mientras Taltavull ha instado semana sí, semana también, a acoger a menores extranjeros no acompañados (menas) y ha exigido a la ciudadanía y a los políticos poner fin a los discursos contra los inmigrantes porque «una de las misiones más importantes que nuestra iglesia nos pide es acoger, proteger, promover e integrar», el Obispado ha recurrido a la vía judicial para desahuciar a una madre y su hijo menor de edad, de un restaurante abandonado propiedad de la Iglesia.

En un comunicado, la diócesis ha detallado que, desde el momento en que tuvo conocimiento de la presencia de estas personas en el recinto, del que asegura que «no es apto para vivir», la Iglesia ha tratado, a través de los servicios sociales del Obispado, de seguir su situación con sensibilidad y responsabilidad.

Ha argumentado que se trata de un inmueble que no reúne los requisitos básicos para ser utilizado como vivienda, puesto que no dispone de instalaciones sanitarias adecuadas, carece de condiciones estructurales mínimas de habitabilidad y de servicios esenciales.

El local en el origen del procedimiento de desahucio es un restaurante que desde hace años se encuentra en desuso y que está situado en el entorno del santuario del barrio de Génova, propiedad de la Parroquia de la Transfiguración del Señor de Génova.

El Obispado ha precisado que este inmueble forma parte de un conjunto religioso protegido, que incluye un santuario, una capilla y la imagen venerada de la Mare de Déu, por lo que constituye «un lugar de culto y de especial significado espiritual para la comunidad y el vecindario».

A pesar de las propuestas alternativas y soluciones ofrecidas de forma reiterada por las autoridades competentes y por los equipos sociales del Obispado, la okupa no ha aceptado las opciones de acompañamiento ni de reubicación planteadas, comprometiendo de forma evidente el bienestar y la seguridad de los menores a su cargo, ha manifestado.

Frente a esta situación, la diócesis ha asegurado que esta actuación no significa renuncia alguna al compromiso de ayuda y acompañamiento, sino que seguirá trabajando para que estas personas puedan encontrar soluciones dignas y estables.

Por contra, la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Mallorca, Ángela Pons, ha criticado la decisión del Obispado de llevar el desahucio a la vía judicial.

«El hecho de que un Obispado desahucie a una familia, por la situación que sea, es una vergüenza. Hablamos de una religión que dice ‘amaos unos a los otros’ y el Papa Francisco instaba a las instituciones eclesiásticas a ayudar a quienes no tienen hogar», ha apuntado.

Además, ha considerado incongruente que haya actuado así el obispo Taltavull cuando ha reclamado de forma reiterada mayor sensibilidad y ayuda hacia las personas sin hogar.