El obispo de Mallorca a la gresca con PP y Vox por no ceder un convento para acoger a inmigrantes ilegales

El obispo catalanista de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha atacado recientemente al Ayuntamiento de Calvià gobernado bajo la coalición PP-Vox por no querer ceder un convento para acoger a los miles de inmigrantes ilegales que llegan en patera a las Islas Baleares procedentes del norte de África.

En una entrevista reciente a la Agencia EFE, Taltavull ha considerado que la actitud del Consistorio es «poco cristiana y poco humana». «Toda persona pobre, necesitada, tiene más que argumentos para poder ser acogida desde el primer momento», ha asegurado en unas declaraciones en las que ha defendido a ultranza las tesis proinmigración propias de la izquierda.

Además, también ha indicado que le provocan «repugnancia» aquellos cristianos «que van en contra de los más pobres y necesitados». «Decir que no podemos acoger a esta gente porque son delincuentes es hacer un juicio de valor que no se corresponde con la realidad», ha manifestado.

Taltavull también ha lanzado dardos contra el turismo. Lamenta que se rechace la acogida de inmigrantes mientras se recibe cada año a millones de turistas. «¿Cómo comparamos una acogida y la otra?», se ha planteado el obispo, quien asimismo ha apuntado que mientras unos visitantes «dan rentabilidad» a los otros hay que proveerles de «lo que necesitan».

Y para concluir la entrevista, para defender su discurso a favor de la inmigración ha utilizado como argumento el Evangelio: «Yo era un forastero y me acogisteis».

Jorge Campos contesta a Taltavull

El diputado nacional de Vox por Baleares, Jorge Campos, ha criticado las declaraciones del obispo de Mallorca y ha asegurado que «las reiteradas desafortunadas declaraciones de Sebastià Taltavull se deben a los ingresos públicos que recibe como consecuencia del sistema de ayudas a la inmigración ilegal».

«Su silencio ante el avance del islamismo, ante las políticas de género, ante el derecho a la vida de los no nacidos, ante la mayoría de políticas anticristianas del gobierno, contrasta con esta demagogia lamentable. Esto sí que repugna», ha escrito en la red social X.

Cabe recordar que hace unos meses Campos instó al obispo de Mallorca a acoger menas en su palacio.

«Aconsejo al señor obispo que los acoja en su palacio. A lo mejor así deja de anunciar estas propuestas de efecto llamada. De este modo podrá comprobar, primero, que la mayoría no son menores, y, segundo, la inseguridad que sufrimos los mallorquines a causa de la inmigración ilegal», manifestó en verano el diputado en su perfil de Facebook.

Taltavull instaba esta semana a la ciudadanía y a los políticos a poner fin a los discursos contra los inmigrantes y a determinadas actitudes que, a su parecer, serían inadmisibles, entre ellos, el «rechazo» o la criminalización que sufrirían por parte de diferentes sectores de la sociedad y de la esfera política.

«Llamarles delincuentes es una calumnia, una acusación muy grave contra gente que ha tenido que marcharse de su casa», afirmó.