Ni ‘Outlander’ ni ‘Juego de Tronos’: la serie de 10 episodios que todo fan del cine épico debería ver y vas a devorar

Si te encanta la leyenda de Robin Hood, no te puedes perder la que para muchos es la mejor versión: la nueva serie de la plataforma MGM+. Una versión de John Glenn, conocido por ser el guionista de La conspiración del pánico que está protagonizada por el actor australiano Jack Patten. Robin Hood que cuenta con 10 episodios y el último ya está disponible en la plataforma de MGM+ desde el 28 de diciembre y que también se puede ver en Prime Video. Un Robin Hood clásico que lucha por los más humildes y quiere cambiar la sociedad, pero debido a la invasión normanda a Inglaterra y su encuentro con Marian, la hija de un lord normando, su vida cambia por completo. Una versión a la altura de la clásica Las aventuras de Robin Hood (1938) con Errol Flynn, la de acción Robin Hood: Príncipe de los ladrones (1991) con Kevin Costner o la compleja de Ridley Scott (2010).

La serie Robin Hood ha sido dirigida por Jonathan English, que ya nos sorprendió por ficciones como Templario y La leyenda del Minotauro. Esta nueva versión tiene 10 episodios de aproximadamente una hora y está recibiendo muy buenas críticas por parte de los espectadores. La buena noticia para los que les esté gustando es que ya ha sido renovada para una segunda temporada y pronto podremos ver los nuevos episodios, aunque todavía no sabemos la fecha definitiva de estreno. Una versión que, aunque tiene un enfoque moderno, tampoco cambia mucho la leyenda. Lo único que destaca es que da más protagonismo a Marian que se convierte en una segunda Robin Hood que se encuentra infiltrada entre la nobleza.

¿Qué ocurre en la serie de MGM+ Robin Hood?

Como hemos comentado cuenta la historia de Rob, el hijo de un guardabosques sajón, que quiere ayudar a los más humildes, pero su misión se ve interrumpida cuando comienza la invasión normanda de Inglaterra y cuando conoce a la joven Marian, la hija de un conde normando, la cual se convertirá en una de sus mejores aliadas.

Rob se convierte en el líder de una banda de forajidos rebeldes y Marian, no solo es bella e inteligente, sino que también decide infiltrarse en el entorno de la nobleza para poder ayudarle en su misión. Los dos se unirán contra la corrupción real y traer la paz a Inglaterra. Su gran problema es que los dos son perseguidos por el violento sheriff de Nottingham, lo que complica su misión.

Según la sinopsis oficial: «En un mundo de injusticia, Robin Hood lucha por los más humildes, buscando cambiar la sociedad. Sin embargo, la invasión normanda a Inglaterra complica sus planes, convirtiéndolos en sus nuevos enemigos. En medio del conflicto, conoce a Marian, hija de un lord normando. A pesar de sus diferencias, surge el amor, y ambos enfrentan la opresión a su manera: Robin como un forajido y Marian infiltrándose en la corte real. Juntos, desafiarán el poder en busca de justicia y libertad».

El reparto de esta serie de aventuras

La serie Robin Hood está protagonizada por el actor australiano Jack Patten y este es su primer papel junto con su participación en la serie NCIS: Sydney. El papel de Marian lo interpreta la actriz Lauren McQueen, a la que conocemos por su trabajo en Here y en Los amos del aire. El actor Sean Bean, al que conocemos por su papel en Juego de tronos, interpreta en esta ocasión el complejo papel del Sheriff of Nottingham

También en el reparto está la actriz Connie Nielsen, a la que hemos visto en ficciones como Gladiator II y Nobody de Ilya Naishuller, como la reina Eleanor de Aquitania. También en el reparto están los actores Marcus Fraser como Little John, Henry Rowley como Will Gamewell, Erica Ford como Rosemary ‘Ralph’ Miller, Angus Castle-Doughty como Friar Tuck, y Steven Waddington como el conde de Huntingdon, entre otros.

La serie Robin Hood es una buena opción para los que les encanta esta leyenda y se han visto todas las versiones anteriores desde la de Errol Flyn a la de Ridley Scott. Una nueva ficción que destaca por su corte clásico y por el guiño que hacen sus creadores a la figura de Marian como uno de los apoyos de Robin Hood.

Además de esta serie, también se pueden encontrar en las plataformas de streaming otras de temática medieval como The Last Kingdom, Marco Polo, Camelot, Vikingos, Aguila roja o Los Herederos de la Tierra. La catedral del mar. La serie Robin Hood sorprende por su original guion, la interpretación de sus protagonistas Jack Patten y Lauren McQueen y el papel de peso que tiene el personaje de Marian.