Acaba de llegar a Netflix y todo el mundo habla ya de ella: la serie de 6 capítulos, con giros de guion y basada en una novela superventas que atrapa desde el primer minuto

Las plataformas de streaming estrenan todos los meses nuevos contenidos, pero sin duda ninguna de ellas posee el imperturbable ritmo de la «gran N roja». La major californiana es una máquina de fabricar historias que de la noche a la mañana, sus suscriptores convierten en fenómenos virales. El botín, Cortafuego y ahora…Netflix tiene la nueva serie de Clara Galle que promete batir todos los récords: Esa noche. Una historia que adapta la novela superventas homónima de Gillian McAllister y que pretende dominar el ranking del estudio durante las próximas semanas.

Estrenada el pasado 13 de marzo, Esa noche apuntaba a ser un éxito desde la propia concepción del proyecto. Primero por la relevancia del triunfo literario de la escritora británica. Después por la dirección de Jorge Dorado y Liliana Torres, los cuales tienen a sus espaldas algunos de los proyectos más relevantes de la industria patria reciente. Dorado está detrás de la dirección de capítulos de series como El Ministerio del tiempo (2015), Gigantes (2018) y El embarcadero (2019). Liliana Torres por su parte fue la responsable de la cinta Mamífera (2024).

Los encargados de trasladar al libreto el material de McAllister han sido Marian Fernández Pascal, Lara Sendim (Durante la tormenta) y el autor responsable de Narcos (2015) e Into the Night (2020), Jason George. Pero ¿de qué trata realmente Esa noche?

Netflix estrena la nueva serie de Clara Galle

Hay favores que lo cambian todo. ¿Aceptarías? ‘Esa Noche’ ya está disponible. pic.twitter.com/T1lh7OkQB8 — Netflix España (@NetflixES) March 13, 2026

Netflix estrena la serie Esa noche a través de ocho episodios, bajo la siguiente sinopsis oficial: «Durante unas vacaciones familiares en República Dominicana, Elena (Clara Galle) atropella a un hombre con su coche. Desesperada y asustada, llama a sus hermanas, Paula y Cris, pidiendo ayuda. Al llegar, deben decidir cómo afrontar el accidente, porque no pueden soportar la idea de que su hermana menor vaya a la cárcel, dejando a su única sobrina sin su madre. ¿Hasta dónde estarán dispuestas a llegar para ayudar a proteger a su familia? Esa noche obliga a las tres a enfrentarse a la profundidad del amor, el peso de la lealtad y los límites que se pueden alcanzar por la familia».

La historia se articula por supuesto, bajo el carisma de su trío protagonista. A Galle, conocida por A través de mi ventana (2022), se le suma la presencia de Claudia Salas, quien hace poco triunfaba con Salvador y Paula Usero, la estrella de Manual para señoritas (2025). Completan el elenco Nüll García, Raidher Díaz, Gabriel Polanco y Alicia Falcó.

Así, Netflix vuelve a poner el foco en una serie con Clara Galle como protagonista. El terminal lleva apostando por ella desde 2022 con la adaptación de la saga literaria juvenil A través de, de Adriana Godoy y después, en otros productos audiovisuales como Ni una más (2024) y Olympo (2025).

¿Qué dice de ella crítica?

La prensa especializada ha aprobado generalmente el desempeño de la serie dirigida por Dorado y Torres con capítulos cortos que de forma compacta, mantienen la intriga de la trama hasta el final. Por eso, si disfrutaste con películas como La asistenta, esta puede ser tu nueva serie favorita.

Cuando este fin de semana se cumpla una semana de su estreno, probablemente Esa noche se cuele de lleno en el puesto número uno de las series más vistas de España.