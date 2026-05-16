‘Ravalear’: sinopsis, reparto y fecha de estreno de la serie de HBO sobre la gentrificación de Barcelona

Los temas candentes de la actualidad siempre han tenido su espacio en ese audiovisual que se nutre de las convulsiones sociales para construir historias. Una tendencia artística común en Europa y presente, por tanto, también en España. Ahí están por ejemplo, las producciones relacionadas con esa maternidad imperfecta de películas como Cinco lobitos (2022) o la guerra de sexos y auge del feminismo, satirizada a lo largo de varias temporadas de Machos Alfa. Ahora, una nueva serie va a afrontar otro de los grandes problemas públicos del día a día de los españoles: Ravalear es la nueva ficción de serie HBO que tiene como trasfondo, el problema de la gentrificación y la crisis de la vivienda.

Presentada oficialmente en el pasado Festival de Berlín, Ravalear es un producto original de HBO que bebe directamente de la historia real de su creador, el cineasta y guionista Pol Rodríguez. Ganador del Goya a la mejor dirección por Segundo premio (2024), la cual codirige con Isaki Lacuesta, un tándem habitual que se repite también en esta serie española que ha tenido el privilegio de ser la primera del país en competir en la sección oficial de la Berlinale Special Series. La apuesta de Rodríguez, que cuenta con el apoyo en el libreto de guionistas como Isa Campo (Soy Nevenka), Edu Sola (Casa en llamas), Alfred Pérez-Fargas y Roger Danés (El cuco), Daniel González (La mujer dormida) y Maialén Pérez.

Según cuentan desde HBO España, el documentalista Justin Webster (muerte en León) ha sido el encargado de configurar el argumento de la serie junto a Rodríguez.

Gentrificación y crisis de la vivienda

Ravalear, según revela la propia HBO Max en una de sus notas de prensa, parte de la siguiente premisa:

«Can Mosques, el centenario restaurante del Raval de Barcelona, querido y respetado por todo el mundo, se enfrenta al desahucio tras caer en manos de un fondo de inversión. Su objetivo es vaciar el edificio y acelerar la transformación del barrio. La noticia sume a la familia en la desesperación, convencida de que la derrota es inevitable. Pero cuando deciden plantar cara, con la ayuda del barrio, la lucha se convierte en una espiral cada vez más peligrosa. Para salvar el restaurante tendrán que cruzar límites que jamás creyeron posibles y descubrir, en una carrera contrarreloj, hasta dónde están dispuestos a llegar para no desaparecer».

El elenco está repleto de actores de sobrado prestigio en nuestro país. Aunque el verdadero protagonismo reside en el trío formado por Enric Auquer (Quien a hierro mata), Maria Rodríguez Soto (Casa en llamas) y Sergi López (Sirat). Tras ellos, el reparto secundario se completa con Quim Àvila Conde, Francesc Orella y Alba Guilera.

Ravalear es un thriller rodado casi al completo en catalán con diálogos en otros idiomas que van desde el español al árabe, urdu o inglés y donde el conflicto dramático urge en el barrio homónimo. Rodríguez sufrió en sus carnes el saqueo inmobiliario de su propia familia, la cual tenía un restaurante llamado Can Lluís, cuyo recorrido empresarial terminó abruptamente en 2021, después de las presiones de una inmobiliaria.

Lejos de quedarse en el drama social, la serie adopta la tensión a través de la desesperación en la que está sumergida la familia protagonista.

¿Cuándo se estrena ‘Ravalear’ en HBO Max?

De puertas para afuera, un negocio. De puertas para adentro, una familia al límite.

#Ravalear la serie dirigida por Pol Rodríguez e Isaki Lacuesta, llega el 22 de mayo a HBO Max. pic.twitter.com/3P8xe7M98H — HBO Max España (@StreamMaxES) May 13, 2026

Los seis episodios de Ravalear se estrenarán de forma semanal. HBO lanzará el piloto el próximo viernes, 22 de mayo y después, tendremos un capítulo ese mismo día de la semana hasta la emisión del desenlace, programado para el 26 de junio.