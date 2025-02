Dónde ver ‘Segundo premio’, la película con 11 nominaciones a los premios Goya 2025

Segundo premio tiene 11 nominaciones a los Premios Goya 2025 y fue la elegida para representar a España en la 97ª edición de los premios Oscar 2025 (aunque al final no logró la nominación a Mejor Película Internacional) Dirigida por Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez. Segundo premio cuenta con el reconocimiento de la Biznaga de oro del Festival de Málaga. La cinta cuenta la historia de la fundación de la mítica banda de rock Los Planetas y recrea la Granada de los años 90 con un reparto encabezado por Daniel Ibáñez, Cristalino, Stéphanie Magnin, Mafo, Chescu Ruiz y Edu Rejón.

Sinopsis de ‘Segundo premio’

La sinopsis oficial de Segundo premio es la siguiente: «En Granada, a finales de los 90, la esfervencia artística y cultural crece en un espacio muy reducido. Pero bajo ese contexto, un grupo de música indie vive su momento más delicado. La bajista rompe con la banda, buscando su propio lugar fuera de la música y el guitarrista está inmerso en una peligrosa espiral de autodestrucción. Mientras, el cantante se enfrenta a un complicado proceso de escritura y grabación de su tercer disco. Nadie sabe que ese disco cambiará para siempre la escena musical de todo el país».

El productor Cristóbal García comenzó a perseguir hace seis años esta cinta, cuando tuvo contacto con el líder de Los Planetas, Jota, a raíz de un encuentro en Sonarama. Se hizo con los derechos de las canciones y contó con la ayuda de Jonás Trueba para preparar el proyecto, hasta que tuvo que retirarse y fue sustituido por Isaki Lacuesta. Al parecer, al líder de Los Planetas la película no le ha gustado.

El equipo

El guion lo firman el propio Lacuesta y Fernando Navarro (Venus, Bajocero). Lacuesta consiguió el Goya en 2023 al Mejor guion adaptado por Un año, una noche.

El reparto lo conforman Daniel Ibañez, Cristalino, Stéphanie Magnin, Mafo y Eduardo Rejón. Maño da vida a Eric, mientas que Cristalino y Chesco interpretan a Florent y Banin. Por otro lado, Daniel Ibáñez y Stépanie Magnin se unirán a la banda como Jota y May. El proyecto no ha estado exento de problemas. Al principio Jonás Trueba iba a dirigir la historia, pero terminó abandonando porque ·perdió la pasión». Es aquí donde entra la labor de Lacuesta, quien recomendado por el primero, asumió lo mandos del proyecto reescribiendo en un mes el guion y huyendo del hiperrealismo periodístico que iba a utilizar en un primer momento Trueba. Es por eso que Segundo premio no es un biopic al uso, sino que en parte representa cierta fantasía que se contrasta con los hechos reales, distorsionándose como en un sueño.

¿Dónde se puede ver ‘Segundo premio’?

Actualmente, la película Segundo premio puede verse gratis bajo suscripción en Movistar + y en Prime Vídeo o Apple TV + en alquiler o compra online.