Suena inaudito pero Tom Hanks vuelve con un papel a la II Guerra Mundial con 20 capítulos que son puro arte y ya hay fecha para su estreno

Forma parte del propio negocio audiovisual ver cómo ciertos perfiles interpretativos son asociados con algunos géneros. Por ejemplo, Jim Carrey y la comedia desatada van de la mano y, recientemente, Keanu Reeves pasó a ser sinónimo de héroe de acción por los golpes varios propinados a lo largo de la saga de John Wick. La clasificación temática no es excluyente, pero algunas de estas vinculaciones trascienden lo narrativo. Con ello y conociendo su amor por la historia, no nos extraña nada ver ahora a Tom Hanks regresando al terreno bélico, participando en una serie sobre la II Guerra Mundial.

A la estrella norteamericana los Oscar siempre le han llegado por papeles dramáticos alejados del fondo belicista. Hanks se alzó con la primera estatuilla en 1994, poniéndose en la piel de Andrew Beckett, el abogado homosexual del drama judicial Philadelphia. El segundo lo consiguió con su inmortal interpretación del tierno Forrest Gump, aunque incluso la cinta de Robert Zemeckis tenía un capítulo dedicado a la Guerra de Vietnam. Eso sí, resulta imposible ahondar en su dedicación a los conflictos históricos sin mentar uno de los grandes largometrajes del subgénero: Salvar al soldado Ryan (1998). La ambiciosa apuesta de Spielberg despertó en el actor un fuerte compromiso de preservar y honrar la memoria de los veteranos, pues entre otras cosas, su propio padre sirvió en la Marina.

La implicación de Tom Hanks con la divulgación sobre la II Guerra Mundial excede a su rol dentro de un casting y por eso lo hemos visto en los títulos de crédito de la producción ejecutiva de miniseries como Hermanos de sangre (2001), The Pacific (2010) y Los amos del aire (2024). Su última incursión en la disciplina dentro del reparto actoral llegó de la mano de Apple TV con Greyhound: Enemigos bajo el mar (2020) y hoy, el anuncio de su regreso al tema de la lucha entre la Alemania nazi de las potencias del Eje, no será con su rostro como protagonista, pero sí con su voz.

Tom Hanks estrena un documental sobre la II Guerra Mundial

El canal Historia y Tom Hanks se han asociado para crear una serie de 20 episodios sobre la II Guerra Mundial. El documental no se esconde en su premisa ni con el título: World War II with Tom Hanks.

Si atendemos a la sinopsis oficial de History Channel, el serial narrará el conflicto desde «la invasión alemana de Polonia hasta la era atómica», examinando batallas cruciales, líderes bélicos como Churchill y Roosevelt y en definitiva, «el coste humano de la guerra».

La toma de decisiones estratégicas y políticas a lo largo del enfrentamiento marcará la hoja de ruta de una narración contada con pasión por el propio Hanks, aunque también veremos testimonios y declaraciones de varios veteranos. El actor está también en el apartado ejecutivo junto a Gary Goetzman y además se ha contado con el ganador del Pulitzer, Jon Meacham en la supervisión de los datos históricos.

¿Cuándo se estrenará?

World War II with Tom Hanks llegará al canal Historia el próximo 26 de mayo. Dará el salto a más de 200 países y se traducirá a 40 idiomas. Por el momento se desconoce a través de qué canal o plataforma aterrizará en España, pero todo apunta a SkyShowtime o quizás a través de Prime Video mediante suscripción.