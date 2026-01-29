Cientos de paquistaníes colapsan el consulado de Barcelona para acogerse a la regularización de Sánchez

Cientos de ciudadanos de nacionalidad paquistaní han colapsado este jueves el consulado del país asiático en Barcelona, con el objetivo de iniciar los trámites para acogerse a la regularización extraordinaria de 500.000 inmigrantes ilegales negociada por el Gobierno de Pedro Sánchez en acuerdo con Podemos.

Las colas comenzaron el miércoles y han obligado incluso a que la Guardia Urbana corte un carril del tráfico en la Avenida Sarriá donde está la sede del consulado de Paquistán. Además, han reforzado la entrada al edificio con agentes de la Guardia Urbana y de los Mossos d’Esquadra para evitar incidentes y ordenar a todos los asistentes a esta concentración para optar a la regularización de Sánchez.

Entre los trámites que buscan completar estos días los inmigrantes se encuentra la renovación del documento nacional de identidad o pasaporte, así como también el certificado que confirma que la persona en cuestión no cuenta con antecedentes penales en su país de origen, a la espera de la validación necesaria en Paquistán.

El Gobierno anunció un plazo de tres meses para que se empiecen a registrar las primeras solicitudes de regularización, a las que podrán acceder unos 500.000 inmigrantes ilegales –la cifra podría ser superior–, tal y como acordó el Gobierno de Sánchez con Podemos, en busca de su apoyo en la votación del decreto ómnibus, que fracasó el pasado martes debido a la oposición de PP, Vox y Junts.

Concretamente, la medida de Sánchez y Podemos está dirigida a ilegales que lleven un mínimo de cinco meses en España, a fecha del 31 de diciembre de 2025. Entre las exigencias destaca la sentencia firme, confirmada en país de origen y de residencia, de que el ciudadano no tenga antecedentes penales ni de que suponga una amenaza para el orden público.

El ‘decretazo’ de Sánchez

La necesidad de Pedro Sánchez de contentar a Podemos, uno de sus socios parlamentarios, llevó al Gobierno a acordar con la formación de extrema izquierda la regularización de 500.000 inmigrantes ilegales con un decretazo que le permite esquivar al Congreso de los Diputados.

El martes, el Consejo de Ministros aprobó el inicio de la tramitación de un real decreto para la regularización extraordinaria de personas extranjeras que se encuentran en España de manera ilegal, mediante un real decreto que permite al Ejecutivo esquivar la potencial negativa de la Cámara Baja, donde no cuenta con mayoría contando con sus socios tras la ruptura de relaciones con Junts, por iniciativa de los independentistas catalanes.

Irene Montero, minutos antes de que el Gobierno anunciara el acuerdo, aseguró que «tendrán papeles todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre del año 2025 y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia», tal y como ha detallado la eurodiputada de la formación morada. La cifra se elevaría por encima de los 500.000 inmigrantes.