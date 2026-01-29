El sencillo truco de un ferretero para que el frío no entre por tus ventanas: vas a ahorrar mucho en calefacción

Vas a ahorrar mucho en calefacción con este sencillo truco de un ferretero para que el frío no entre por tus ventanas. Sin duda alguna, el frío es uno de los elementos que más estamos notando estos días de invierno. Las temperaturas han descendido de una manera que nos costará creer si lo comparamos con años anteriores, por lo que tendremos que estar muy pendientes de estos cambios que, sin duda alguna tocará empezar a emprender.

Uno de los más destacados es estar muy pendientes de unas ventanas que pueden acabar de darnos alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Son tiempos de aprovechar al máximo cada paso que vamos a dar, para conseguir darnos un cambio de ciclo que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días. Este truco que llega de la mano de un especialista, realmente puede cambiarlo todo por completo, de una manera que nos costará creer y que puede ser ejemplar en estas próximas jornadas que nos están esperando. Es hora de saber cómo ahorrar mucho en calefacción, teniendo en cuenta este tipo de detalles que serán claves.

Vas a ahorrar mucho en calefacción

Ahorrar mucho en calefacción es posible, aunque parezca una utopía. Hay algunos elementos que deberemos empezar a poner en práctica y que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Este invierno necesitamos aprovechar cada euro al máximo.

Es importante disponer de ciertos elementos que van de la mano de una posible transformación que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de saber qué es lo que podemos empezar a poner en práctica para conseguir que el frío no sea un problema, sino más bien todo lo contrario.

Un cambio en la manera de cuidar nuestra casa es ejemplar, con ciertas novedades que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Es hora de apostar claramente por algunos elementos que pueden acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca.

Estaremos muy pendientes de una calefacción que puede convertirse en la antesala de algo más. Con un cambio o un pequeño gesto en las ventanas cuya misión es aislarnos del frío, el resultado puede ser impresionante. Es cuestión de ponerse manos a la obra con ello de una forma excepcional.

Este es el truco de un ferretero para que el frío no entre por tus ventanas

Evitar que el frío entre por tus ventanas es algo imprescindible, en estos tiempos que corren, pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Con ciertos elementos que acabarán marcando una diferencia importante en estos días que tenemos por delante.

Un cambio de ciclo que, sin duda alguna, tocará empezar a visualizar de una forma muy diferente. Es hora de saber cómo aislar estas ventanas que pueden quedar especialmente bien aisladas con la ayuda de este tipo de elementos que serán esenciales.

Los expertos de Bauhaus nos dan una serie de consejos que podemos poner en práctica a la hora de tener una casa más eficiente energéticamente. Merece la pena invertir un poco para recuperar ese dinero a través de importantes descuentos en la factura de la luz:

Instalar burletes en las hojas de la ventana

Lo siguiente que tenemos que hacer para aislar ventanas es instalar burletes. Los burletes son tiras adhesivas que mejoran el aislamiento de cualquier carpintería donde se colocan (sirven tanto para puertas como para ventanas). En el caso de las ventanas, los burletes los colocaremos en las zonas de cierre de las hojas, adaptándose a la forma y tipología de cada ventana. Por ejemplo, en el caso de una ventana corredera, los colocaremos en cada uno de los laterales de cada hoja, lo que ayudará a evitar que estos límites se conviertan en un punto de fuga térmica. Además, también ayuda a aislar del ruido exterior.

Colocar cortinas aislantes. El último paso que nos va a ayudar a aislar ventanas es la colocación de cortinas. Además de ser decorativas, las cortinas constituyen una barrera adicional que ayuda a evitar las fugas térmicas (tanto en verano como en invierno). Desde el punto de vista de aislar ventanas, lo más recomendable es que la cortina sea lo más grande posible (desde el suelo hasta el techo). También se recomienda que tenga al menos dos capas (por ejemplo, un visillo y la propia cortina). Además, también es importante que escojamos una cortina con un tejido grueso. De esta forma, la barrera térmica que se crea es mayor y esto ayuda a evitar que la ventana se convierta en un punto de fuga térmico y así aislar del frío, calor e incluso ruido. Además de las cortinas, instalar estores también es otra opción que nos ayudará a mejorar a aislar del frío y ruido.

Aplica películas de control solar. Las películas de control solar son películas adhesivas que se aplican a la superficie de los cristales. Ayudan a reducir la entrada de calor en verano y a retenerlo en invierno, lo que ayuda a aislar del frío y calor. Además, estas películas son económicas y fáciles de instalar.

Aísla las cajas de las persianas. La caja de las persianas, un espacio que se abre al exterior, puede generar ciertos problemas en lo que respecta al aislamiento. Algunas cajas ya vienen equipadas con sistemas de aislamiento integrados. Pero si no cuentas con uno, existen alternativas que pueden resultar útiles si sospechas que el frío se está infiltrando a través de ella. Los paneles aislantes o las planchas de poliestireno extruido son materiales específicos que contribuyen a aislar del frío y ruido el interior de la caja de las persianas.