Soy cocinero y éste es el truco infalible para que el pescado a la plancha no se pegue a la sartén

Cocinar pescado a la plancha es una de las formas más saludables y sabrosas de disfrutarlo, pero también una de las más frustrantes para muchos aficionados a la cocina.

La piel suele quedarse pegada a la sartén, rompiendo el filete y arruinando la presentación. No obstante, un sencillo recurso casero ha revolucionado las redes sociales al demostrar que es posible evitar este inconveniente sin necesidad de invertir en sartenes costosas.

El truco viral de un chef para cocinar pescado sin que se pegue a la sartén

Miguel Ángel Cádiz Romero, cocinero y creador de contenido en TikTok bajo la cuenta @carnesyfuegoss, muestra cómo preparar una trucha a la plancha sin que se pegue.

La elección de la trucha no fue casual. Este pescado azul está muy valorado por la Fundación Española de la Nutrición (FEN) por su gran aporte de proteínas de alta calidad y ácidos grasos omega-3, beneficiosos para la salud cardiovascular.

No obstante, también es uno de los más difíciles de manipular en sartén, ya que su piel se pega con facilidad. Precisamente por eso, Cádiz Romero eligió este producto para poner a prueba su truco.

El secreto para que el pescado no se pegue en la sartén está en el uso del papel de horno, también llamado vegetal o sulfurizado, un material que suele reservarse para bandejas de repostería.

Según explicó el cocinero en su vídeo, basta con colocar un trozo de este papel en la base de la sartén antes de añadir unas gotas de aceite y calentarla. Después, se coloca el pescado encima y se cocina con normalidad.

El resultado es sorprendente: el filete se dora de manera uniforme y, al momento de darle la vuelta, se desprende por completo sin perder su forma ni romperse.

Cádiz Romero aclaró que este papel está diseñado para soportar altas temperaturas y cuenta con controles sanitarios, lo que garantiza un uso seguro incluso en contacto directo con la sartén. Aunque pueda quemarse ligeramente, no altera el sabor ni libera sustancias nocivas.

Paso a paso para cocinar pescado a la plancha sin que se pegue

Estos son los pasos que tienes que seguir para cocinar un buen pescado a la plancha sin que se te quede pegado a la sartén:

Colocar una hoja de papel vegetal sobre la sartén. Añadir un poco de aceite sobre el papel y calentarlo. Poner el pescado encima, dejar que se dore y voltearlo con suavidad.

De este modo, el pescado conserva su presentación intacta.

Este recurso no sólo es útil para la trucha. El chef explicó que puede aplicarse a otros alimentos propensos a pegarse, como los huevos fritos o el bacon. Además, permite prolongar la vida útil de las sartenes, ya que reduce el desgaste de su superficie.

Para completar su demostración, Cádiz Romero añadió un toque de mantequilla y perejil fresco a la trucha, realzando su sabor de manera sencilla y elegante. Este método confirma que las soluciones más efectivas, a veces, son también las más simples. Y tú, ¿conocías esta técnica?