El truco infalible para cortar cebolla sin llorar: lo ha revelado un nutricionista y es facilísimo

Lo ha revelado un nutricionista y es facilísimo, hay un truco infalible para cortar cebolla sin que nos caiga una sola lagrima.

Lo ha revelado un nutricionista y es realmente facilísimo

Es infalible que puedas cortar una cebolla sin llorar con este truco

Dani Vizcarra es la nutricionista que ha compartido en TikTok un truco sencillo, poner al lado de la cebolla mientras la cortamos una servilla húmeda. Según parece, la humedad más cercana a la cebolla es la que recibe ese líquido que nos hace llorar de forma casi inmediata, al ser nuestros ojos los más próximos.

Te proponemos una receta de cebollas caramelizadas en las que vas a poder poner en práctica este tipo de truco de una forma que quizás hasta la fecha no pensabas que podrías realizar de forma que podrás disfrutar de esta receta que te quedará espectacular.

Ingredientes:

2-4 cebollas amarillas o blancas

2 cucharadas de aceite de oliva virgen

1 cucharadas de vinagre balsámico de Módena

½ cucharadita de bicarbonato

Cómo preparar unas cebollas caramelizadas

Estas cebollas caramelizadas son una delicia saludable. Al contrario que muchas otras recetas que añaden azúcar, vamos a utilizar el propio dulzor de este ingrediente. La elección del mejor tipo de cebolla será el que marque la diferencia en esta preparación tan destacada. Pelamos las cebollas y las cortaremos en trocitos del mismo tamaño. Podemos usar cebollas amarillas que son las más recomendables, aunque si no tenemos la segunda opción son unas cebollas blancas. Ambas pueden quedar de maravilla, pero con la segunda tendremos que ser un poco más pacientes, le costará un poco más llegar a ese punto de caramelización deseado. Ponemos en una sartén un buen chorrito de aceite. Colocamos las cebollas con un poquito de sal para que se vayan cocinando poco a poco. Es importante para que se caramelicen bien no tener ninguna prisa, iremos poco a poco con esta preparación, a fuego medio. Uno de los secretos para conseguir que esta receta queda perfecta es añadir un poco de bicarbonato. Con media cucharadita será suficiente, le dará a la cebolla la posibilidad de soltar los azucares que lleva en su interior. Vamos mezclando poco a poco controlando el fuego. La cebolla irá cogiendo ese color marrón que caracteriza este plato. Además de quedarse muy blandita para que quede más tierna. Necesitaremos unos 50 minutos para tener la cebolla en perfectas condiciones, pasado este tiempo incorporamos el vinagre de Módena. Potenciará aún más su dulzor y le dará un color destacado.

Tendremos listas las cebollas caramelizadas preparadas para completar cualquier receta. Atrévete a probarlas son una delicia que se cocina muy fácilmente.