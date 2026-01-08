Arroz con costillas en Thermomix paso a paso

El arroz con costillas en Thermomix es una de esas recetas tradicionales que, gracias a este robot de cocina, se pueden preparar de forma mucho más cómoda sin renunciar al sabor de siempre. Es un plato completo, contundente y perfecto para una comida familiar, ya que combina un arroz meloso con unas costillas tiernas y llenas de aroma. A continuación te explicamos cómo hacerlo paso a paso, con consejos para que el resultado sea un éxito.

Por qué preparar arroz con costillas en Thermomix

La Thermomix permite controlar mejor los tiempos, las temperaturas y el punto del arroz, algo fundamental en este tipo de recetas. Además, facilita que las costillas queden bien selladas y sabrosas, mientras el arroz absorbe todo el jugo del guiso. El resultado es un plato equilibrado, con un caldo lleno de sabor y una textura perfecta.

Ingredientes necesarios

Para preparar este arroz con costillas necesitarás ingredientes sencillos y fáciles de encontrar: costillas de cerdo troceadas, arroz, cebolla, ajo, pimiento, tomate triturado, caldo de carne, aceite de oliva, sal y especias al gusto (pimentón, laurel o romero funcionan muy bien). Puedes añadir también verduras como alcachofas o guisantes si te apetece una versión más completa.

Preparación paso a paso

Comienza poniendo en el vaso de la Thermomix la cebolla, el ajo y el pimiento. Tritura unos segundos hasta que queden bien picados. Añade el aceite de oliva y sofríe a temperatura alta durante unos minutos para que las verduras suelten todo su aroma.

Incorpora las costillas y prográmalo para que se doren ligeramente. Este paso es importante para sellar la carne y potenciar el sabor del plato. A continuación, añade el tomate triturado y las especias, y deja que el sofrito se cocine unos minutos más.

Cuando el conjunto esté bien integrado, añade el arroz y rehoga brevemente para que se impregne de los sabores. Por último, incorpora el caldo caliente y ajusta de sal. Programa el tiempo necesario para que el arroz se cocine sin pasarse, removiendo suavemente si tu modelo lo permite.

Consejos para un arroz perfecto

El secreto de un buen arroz con costillas está en respetar las proporciones de líquido y arroz. No conviene remover en exceso una vez añadido el caldo, para evitar que el arroz se abra. Si te gusta más caldoso, puedes añadir un poco más de caldo caliente al final.

Variantes y acompañamientos

Puedes adaptar esta receta a tu gusto cambiando las especias o usando costillas adobadas para un sabor más intenso. También queda muy bien acompañarla con una ensalada fresca o unas verduras al vapor para equilibrar el menú.

